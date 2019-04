Neuer Chor „TonTreff“ besteht seine Feuerprobe

Mit herzlichem Applaus haben die Gottesdienstbesucher am Ostersonntag in der St. Dionysius-Kirche in Hiltensweiler dem neugegründeten Chor „TonTreff“ für seinen ersten Auftritt gedankt.

So hatte sich die Kirchengemeinde den Ostergottesdienst nicht vorgestellt: Alles war mit Pfarrer Manfred Schlichte abgesprochen und bestens vorbereitet, doch dann ist Pfarrer Schlichte am Ostersamstag erkrankt und musste seine Mitwirkung schweren Herzens absagen. Da war guter Rat teuer, denn an diesem Hochfest der Christen sind längst alle verfügbaren Geistlichen irgendwo eingesetzt. Doch ausfallen lassen wollte man den Gottesdienst auch nicht, also hat man in intensivem Gespräch mit Pfarrer Reinhard Hangst, dem Leiter der Seelsorgeeinheit Argental, einen feierlichen Wortgottesdienst beschlossen.

Zum Orgelspiel von Kirchenmusikerin Constanze Rommel zogen zehn Ministranten ein, alles war da: Fahne, Osterkerze, Weihrauch, eine Figur des Auferstandenen vor dem Altar, bloß der Zelebrant fehlte. Doch an seiner Stelle hat Reinhilde Plath, die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, den Wortgottesdienst würdig geleitet. „Ich weiß nicht, wer heute aufgeregter war, ihr oder ich“, meinte sie zuletzt beim herzlichen Vergelt’s Gott an den Chor.

Es ist ein feierlicher Gottesdienst mit Segnung der an den Altarstufen abgelegten Osterkörbchen geworden, und die Beiträge des „TonTreff“-Chors haben sich bestens in die Feier eingefügt. Natürlich durfte im Ostergottesdienst der Gemeindegesang zur Orgel, das Osterlied „Christ ist erstanden“ und das „Großer Gott, wir loben dich“ nicht fehlen. Sehr schön fügten sich auch die von Chorleiterin Gisela Scharnagl ausgewählten Lieder ein. Innig setzte der Chor mit einem vierstimmigen „Herr, erbarme dich“ zum Kyrie ein und sang nach dem Credo noch das afro-amerikanische Spiritual „Let us break bread together on our knees“.

Bewegend war Lorenz Maierhofers „Heilig, heilig“ zum Sanctus, während das schwungvolle „Let us sing like festive bells of joy“ bei manchen ein Schmunzeln hervorrief, mischten sich hier doch munter die unterschiedlichsten Elemente von Händels Halleluja bis zu Smetanas sanft wogender Moldau. Noch einmal war der innige Klang des Chors zu hören beim irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“. Die Sänger von „TonTreff“ haben ihre Feuerprobe bestanden, ein Sommerkonzert ist bereits angedacht.