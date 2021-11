Neue Vorstandschaft Kogenmale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder der Narrenzunft Kogenmale Obereisenbach haben eine neue Vorstandschaft gewählt. Nachdem Zunftmeister Sebastian Löw sein Amt nach fünf Jahren an die Jugend weitergeben wollte, wurde eine neue Form der Vorstandschaft vorgestellt und für gut befunden.

Zu Beginn der Versammlung standen jedoch zunächst der Bericht des Vorstands, des Schriftführers und der Kassiererin im Mittelpunkt. Der Schriftführer ließ durch einen Bildervortrag die Erinnerungen an ein großartiges Jahr 2019 bzw. eine schöne Fasnet 2020 nochmals aufleben. Mit einem super finanziellen Ergebnis, das von Manfred Maier und Birgit Sauter geprüft wurde, konnte Kassiererin Simone Marschall die Mitglieder begeistern. Zu verzeichnen gab es außerdem zahlreiche Jubilare, die für 10, 20 und 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden.

Danach folgte eine Änderung der Satzung, durch diese sich im Anschluss die neue Form der Vorstandschaft wählen ließ. Statt weiterhin 2 Vorstände, wird es nun 3 Vorstände geben. Unterteilt wird in den Vorstand Öffentlichkeit Tobias Beck, den Vorstand Veranstaltungen Julien Kessler und den Vorstand Verwaltung Nicole Scherle. Die Kassiererin Simone Marschall sowie der Schriftführer Stefan Stützle wurden in ihrem Amt bestätigt. Die neuen Beisitzer setzen sich zusammen aus Dietmar Eibler, Christian Kogel und Nick Waltritsch. Die Kassenprüfung wird in den kommenden Jahren von Silke und Vanessa Kessler durchgeführt. Ein großer Dank gilt nochmals dem ehemaligen Zunftmeister Sebastian Löw, der das Amt des Zunftmeisters 5 Jahre lang herausragend ausgeübt hat. Ebenfalls ein Dank an Manfred Maier und Birgit Schneider für die Durchführung der vergangenen Kassenprüfungen. Dem neu gewählten Vorstandschafts-Team wünschen wir viel Erfolg!