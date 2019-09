Neue Vikarin: „Die Menschen hier sind total offen und herzlich“

Naomi Reichel ist seit 1. April Vikarin in der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde in Tettnang. Im Gespräch mit Jens Lindenmüller verrät sie, warum sie Pfarrerin werden möchte, wie es ihr in Tettnang gefällt und wie sie die Rolle der kriselnden Kirchen in der Gesellschaft beurteilt.

Wie sind Ihre bisherigen Eindrücke von Tettnang und der Martin-Luther-Gemeinde?

Die Menschen hier sind total offen und herzlich. Da sind mir schon ganz tolle Sachen passiert. Als ich im Supermarkt einen Tisch gesehen habe, der mir gefiel, wollte ich den kaufen, hatte aber kein Auto dabei. Ein Fremder hat mir dann einfach angeboten, mich nach Hause zu fahren. So etwas habe ich noch nicht oft erlebt. Über die Martin-Luther-Gemeinde kann ich noch nicht so viel sagen, weil im ersten Halbjahr mein Fokus auf der Schule lag und ich vor allem in der Parkschule in Kressbronn unterrichtet habe. Was ich aber schon sagen kann: Es ist eine sehr offene und sehr lebendige Gemeinde mit sehr zugänglichen und engagierten Menschen. Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt. Ich freue mich darauf, jetzt mehr Zeit für die Gemeindearbeit zu haben und die Mitglieder besser kennenlernen zu können.

Seit 1. August haben Sie Ihr eigenes Gebiet, Sie sind zuständig für Oberhof und Bürgermoos. Welche Aufgaben haben Sie dort?

Vor allem die Seelsorge und die Kasualien wie Trauungen und Beerdigungen. Das ist genau das, was ich an dem Beruf so schätze und was auch meine Hauptmotivation war: Menschen auf ihrem Weg begleiten – in Freud’, aber auch im Leid. Ich empfinde es auch als Privileg, dass Menschen solche Situationen, die ja existenziell und sehr persönlich sind, mit einem teilen.

Die christlichen Kirchen in Deutschland befinden sich in einer Image- und Identitätskrise. Die Zahl der Gläubigen schrumpft, Pfarrer will auch kaum noch jemand werden. Warum möchten Sie das?

Ich bin kirchlich sozialisiert. Kirche, beziehungsweise der Glaube hat in meinem Leben immer eine Rolle gespielt, auch, weil ich als Kind meine Mutter verloren habe, was für mich sehr einschneidend war. Glaube war immer etwas, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Als Klagende gegenüber Gott, aber auch dankbar, weil ich erlebt habe, dass ich in meinem Leben begleitet wurde und nicht alleine war in schwierigen Situationen. Der Glaube bedeutet mir viel, und die Kirche ist mir wichtig, weil ich glaube, dass sie in unserer Gesellschaft ein Raum ist, in dem alle Dinge, die nicht perfekt laufen, Platz haben und sein dürfen. Ansonsten ist unsere Gesellschaft ja so arg darauf ausgerichtet, dass wir uns selbst optimieren. Auch die Wirtschaft ist darauf ausgerichtet. In der Kirche hingegen darf man sein, wie man ist.

Dieser Drang nach Perfektion nimmt ja immer mehr zu. Müsste dann parallel nicht eigentlich auch der Bedarf nach einem Gegenpol steigen – und die Kirche wieder an Bedeutung gewinnen?

Glaube kann man nicht erzwingen. Aber ich denke, dass Menschen einen gewissen spirituellen Sinn in sich tragen. Das sieht man ja auch daran, wie viele Leute zum Beispiel Yoga machen oder auf andere Art und Weise versuchen, einen Zugang zu ihrer Spiritualität zu finden. Dass die Kirche als Gegenpol nicht so stark ist, wie sie vielleicht sein könnte, liegt natürlich auch daran, was in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist. Das Bild von Kirche ist leider nicht mehr so positiv, wie das früher war. Deshalb suchen Menschen dann vielleicht auch nicht als erstes in der Kirche Halt, wenn sie Halt brauchen.

Hängt das vor allem mit den Missbrauchsschlagzeilen zusammen?

Auch, aber nicht nur. Viele junge Menschen haben von der Kirche heute ein Bild, das starr ist. Kirche als starre, traditionsverbundene und lebensfremde Institution, in der man selbst gar nicht richtig vorkommt oder reinpasst.

Würden Sie sagen, dass es bei den jungen Menschen eine generelle Abkehr von Traditionen gibt?

Ja. Wobei ich andererseits in meinem Umfeld auch erlebe, dass manche Traditionen wieder stärker werden, zum Beispiel kirchliche Trauungen. Vielen Leuten ist wichtig, nicht nur im Standesamt eine Unterschrift zu leisten, sondern eine besondere Zeremonie zu haben.

Glauben Sie, dass die Kirche irgendwann wieder eine größere Rolle spielen kann?

Das ist schwierig zu beurteilen. Weltpolitisch weiß man im Moment nicht, in welche Richtung es geht. Es ist ja leider oft so, dass die Kirche vor allem in Krisenzeiten aufblüht.

Gott als letzter Ausweg, sozusagen?

Wenn man merkt, dass man die Dinge nicht mehr selbst unter Kontrolle hat und lenken kann, ist es häufig so, dass man sich auf eine höhere Macht besinnt. Da kann Gott schon wieder wichtiger werden. Aber natürlich hoffen wir alle, dass es keine Kriegszeiten mehr geben wird. Wenn die Kirche wieder an Bedeutung gewinnen will, muss sie sich ändern. Weniger Bürokratie, mehr Basis.

Wie muss eine Veränderung inhaltlich aussehen?

Ich habe das Gefühl, dass schon viel im Umbruch ist. Zum Beispiel gab es ja die Regenbogeninitiative, der sich Gemeinden angeschlossen haben, die für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eingetreten sind. Nun darf diese Segnung ganz offiziell in einigen Gemeinden in Württemberg durchgeführt werden. Das ist jetzt erstmal nur ein bestimmter prozentualer Anteil an Gemeinden, die das dürfen, wenn sie einen Antrag stellen. Es ist eine schrittweise Entwicklung.

Begrüßen Sie das?

Ja, denn die Liebe Gottes gilt allen – unabhängig von sexueller Orientierung. Aber mir ist auch wichtig, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht und niemanden überrollt. Wir sind eine Kirche, mit unterschiedlichen Prägungen und unterschiedlichen Auffassungen. Wir teilen den Glauben, aber in bestimmten Fragen haben wir vielleicht Differenzen, weil wir die Bibel anders verstehen. Wir müssen an dem Verbindenden festhalten und schauen, wie wir einerseits für alle Menschen da sein können, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, und trotzdem auch Teile der Gemeinde, die anders denken, nicht ausschließen, sondern in den Prozess mit hineinnehmen und uns um gegenseitiges Verstehen bemühen. Ein großes aktuelles Thema ist auch die Flüchtlingsfrage und inwiefern sich die Kirche da einmischen sollte. Auch wenn Teile der AfD sagen, dass die evangelische Kirche insgesamt zu politisch sei, finde ich, dass die Kirche eine Verantwortung hat und und sich sehr wohl dazu äußern darf.

Das ist ja auch kein rein politisches Thema, sondern eines, bei dem es um Dinge wie Ethik und Nächstenliebe oder ganz einfach darum geht, wie Menschen miteinander umgehen.

Genau. Viele der Verhaltensregeln in der Bibel erweisen sich auch nach Jahrtausenden noch als sinnvoll für uns – zum Beispiel die Nächstenliebe, aber auch die aus der Bibel hergeleitete Menschenwürde. Das Wort Politik kommt ja von Polis, also Stadt, und heißt so viel wie die Dinge, die unsere Stadt betreffen. Politik soll unser Zusammenleben regeln. Die Kirche ist ein Teil der Gesellschaft. Und daher dürfen und sollen wir als Kirche auch Position beziehen, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen, ohne unsere Werte zu verraten.