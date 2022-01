Neue Tettnang Tasse mit Hopfen und Schlössern

Tee oder Kaffee genießen Tettnang Liebhaber ab sofort am besten aus der neuen Hopfen- und Montfortstadt-Tasse. Davon ist Margret Kaiser, Leiterin der Tourist Information Tettnang, überzeugt. Die neuen Tassen mit den Tettnanger Motiven sind gerade erst bei der Tourist Information angekommen.

Die Becher aus weißem Porzellan zieren, wie es die Tourist Information beschreibt, Zeichnungen des Neuen Schlosses und des Torschlosses. Für die Bedeutung des Grünen Goldes stehen die Hopfendolden und der Hopfennarr. Jede mit den Tettnanger Bildern verzierte Tasse kostet bei der Tourist-Informsation 4,50 Euro.

Doch nicht nur Tassen mit Tettnanger Motiven können Liebhaber und Fans der Stadt in der Touris Information kaufen. Wer weder Kaffe noch Tee mag, es sich aber gern auf dem Sofa bequem macht, könnte sich das beigefarbene Hopfenkissen aus Leinenstoff gönnen. Das Kissen ist 28 auf 23 Zentimeter großn und passt auf jedes Sofa und in jedes Bett, so Margret Kaiser. Eingehüllt in den Duft des Tettnanger Aromahopfens finden die Besitzer eines Tettnang Kissens Entspannung und Schlaf. Das Hopfenkissen kostet 16,80 Euro.

Die Wahrzeichen der Stadt finden Sammler außerdem auf den Magneten mit Aquarell-Zeichnungen des Torschlosses, des Alten und Neuen Schlosses von Katharina Gluche. Die praktischen Magneten, um sich kleine Zettel an den Kühlschrank zu pinnen, gibt’s für 4,50 Euro pro Magnet, so die Tourist-Information.

Noch mehr Informationen zu diesen und weiteren Souvenirs finden Liebhaber im Internet unter www.tettnang.de/souvenirs. Die Tourist Information, Montfortstraße ist außerdemmontags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist sie außerdem unter Telefon 7542/51 05 00 oder per E-Mail unter tourist-info@tettnang.de.