Neue Nachbarschaftsplattform schreibt „Erfolgsgeschichten von nebenan“

Das Auto mit Nachbarn teilen, bei Behördengängen helfen oder eine Begleitung für Wanderungen finden: Das alles ist laut Stadt über die neue Nachbarschaftsplattform für Tettnang www.nebenan.de möglich. Mehr als 150 Tettnanger haben sich innerhalb weniger Monate angemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang hat einige Geschichten gesammelt, die sich über die Plattform ergeben haben:

Da sei zum Beispiel Erich Schoepe. Er kam über die Plattform in Kontakt mit Jens, der in seiner Nachbarschaft lebt und bei nebenan.de das Angebot „Carsharing“ aufgegeben hat, da sein Auto häufig ungenutzt herumstand. „Erst mal sind wir zusammen spazieren gegangen, um uns zu beschnuppern“, erzählt Schoepe, der seit seiner Rente ohne eigenes Auto lebt, laut der Mitteilung. Dann füllten beide eine A-4-Seite aus, um Haftung und Versicherung zu klären. So sei ein privates Car-Sharing zustande gekommen. „Gerne stellen wir diesen Vertrag auch anderen zur Verfügung,“ bietet Schoepe laut Stadt an. Er habe den Zweitschlüssel von Jens‘ Auto und kläre mit ihm via Handy auch spontan ab, wann er das Auto haben kann. „Das hat sogar schon super kurzfristig geklappt, bei einem Notfall, wo ich wirklich nicht erwartet hatte, dass ich das Auto kriege“, erzählt er.

Ein anderes Beispiel: Eine Dame aus Obereisenbach suchte Hilfe bei Behördenkontakten. Sie tue sich einfach schwer mit dem Briefverkehr und wünsche sich eine Person, die ihr gelegentlich dabei zur Seite steht. Da sie mobil sei, sind auch Treffen außerhalb ihres Zuhauses möglich. Da sie kein Internet hat, stellte Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang für sie ihr Gesuch online. Innerhalb von wenigen Stunden meldete sich laut Stadt eine jüngere Tettnangerin.

Als die Maskenpflicht Anfang Mai noch ganz neu war, rief eine über 80-jährige Frau in der Anlaufstelle an, heißt es weiter: Sie benötige dringend Stoffmasken und wolle aber möglichst nicht in die Stadt gehen, um unnötige Kontakte zu meiden. Ihr Gesuch stand keine zwei Stunden in der Nachbarschaftsgruppe „Stoffmasken für Tettnang“, da meldete sich ein jüngerer Mann, der ihr noch am gleichen Abend zwei Stoffmasken vorbeibrachte. Und, Überraschung: Im Rathausbriefkasten fanden sich laut Mitteilung wenige Tage später weitere zwei Stoffmasken einer ehrenamtlichen Näherin, adressiert an die Anlaufstelle mit der Bitte um Weiterleitung.

Einer der ehrenamtlichen Betreuer des Schenkregals ist passionierter Wanderer und habe schon seit längerer Zeit eine Begleitung für seine Tages- aber auch für längere Fernwanderungen und Pilgertouren gesucht. Ohne große Erwartungen habe er sich bei der Plattform nebenan.de angemeldet und entdeckte auf dem Online-Marktplatz Wanderstöcke. Bei der Abholung kam er ins Gespräch mit der Besitzerin – und fand so eine Wanderpartnerin.

Diese Beispiele zeigen laut Stadt: Soziale Medien könnten wirklich sozial und praktisch sein, wenn sie vor Ort verankert sind.