Neue Musiknacht geht mit bewährtem Konzept an den Start

Die Musiknacht Tettnang findet am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr statt. Das musikalische Programm beginnt um 20 Uhr und dauert bis maximal 00:30 Uhr. Danach könne man noch am Veranstaltungsort verweilen, so Veransalter Adrian Gerlich. Im Jugendhaus können unter 18-Jährige sich für fünf Euro ein Ticket kaufen, das ausschließlich dort gilt.

1500 Tickets sollen im Vorverkauf an die Besucher der Musiknacht gebracht werden, zwölf Euro sollen sie kosten, wie 2017 auch. An der Abendkasse, deren Verkaufsplatz der Bärenplatz sein soll, könnte es weitere Tickets geben – je nach dem wie die Lokale gefüllt sind.

Karten im Vorverkauf soll Anfang März bei www.reservix.de und den entsprechenden Vorverkaufsstellen geben, sagen die Veranstalter. Eintritt in den entsprechenden Veranstaltungsort erhält nur, wer ein Eintrittsband vorweisen kann.