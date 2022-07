Neue Kunst im alten Möbelhaus

Die Passage führt zu einem schmucklosen Geschäftshaus, das schon bessere Tage gesehen hat. Das nüchterne Treppenhaus mit seinem Handlauf auf schmalen Metallstäben und den gummierten Marmorstufen erinnert an den zweifelhaften Charme der 1970er-Jahre.

Oben angekommen, öffnet der Kurator Florian Schmid die Tür zum neuen Showroom Bodensee. Und welch Überraschung: Nichts erinnert mehr an die dröge Kulisse dieses ehemaligen Möbelhauses. Die Raumflucht ist zur hippen Galerie mutiert. Purismus pur herrscht vor: Grauer, abgeschliffener Betonboden, weiße Wände, schwarze Kassettenschalendecke, helles Neonlicht. Antibarock.

Florian Schmid ist gebürtiger Tettnanger

Florian Schmid hat einiges investiert in diesen neuen Raum für Kunst. Die Besucher fühlen sich in den Meatpacking District nach New York versetzt, ein Szeneviertel, wo Galerien dieses Stils zu finden sind. Eine Galerie mit solch einem internationalen Anspruch findet sich nun auch in Oberschwaben.

Florian Schmid ist gebürtiger Tettnanger und in der Kunstwelt kein Unbekannter. Nach einem Kunststudium in Berlin und Wien entschied er sich gegen das Leben als Künstler und dennoch für die Kunst. Er wollte lieber andere beim Erwerb von Kunst beraten und kuratorisch wirken. Mit Erfolg. Im Jahr 2004 gründete er seine Agentur FS-Art mit dem Schwerpunkt der Sammlungsbetreuung und wählte als festen Standort Berlin.

Dort haben viele Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers, doch die Sammler leben woanders. Es lag nahe, immer wieder auch südlich der Donau Ausstellungen zu organisieren, dort also, wo das Interesse für aktuelle Kunst groß ist, aber das Angebot begrenzt. Dies geschah zunächst in zeitlich befristet angemieteten Räumen.

Der „Showroom Bodensee“ setzt auf zeitgenössische Kunst

Dass Schmid nun ausgerechnet in Tettnang fündig wurde und dort einen festen Platz gefunden hat, ist eine glückliche Fügung. Auf einer Fläche von 240 Quadratmeter zeigt Schmid im „Showroom Bodensee“ nun zeitgenössische Kunst. Drei Ausstellungen sollen es sein im Jahr. Ziel ist es, Besucher und Kunden auch aus dem benachbarten Ausland anzulocken. Der Galerist selbst verfügt über ein großes Netzwerk.

Den Auftakt macht eine Auswahl mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern, mit denen Florian Schmid schon seit Längerem zusammenarbeitet. „Curator´s Choice“ lautet der Titel, unter dem ungegenständliche Arbeiten gezeigt werden. Vertreten ist Caroline Kryzecki mit am Computer entwickelten Bildrastern, die sie von Hand weiterführt und minutiös ausfüllt. Katrin Bremermann wiederum irritiert mit unmerklich aus der Form fallenden Bildträgern, die durch die malerische aufgetragenen Farbfelder wieder ins Lot kommen, während die Bilder des in London geborenen Terry Haggerty mit optischen Illusionen spielen.

Seine Wandarbeiten wirken dreidimensional, obwohl sie ausschließlich flächig angelegt sind. Während uns Altmeister herman de vries im wahrsten Sinne wieder erdet. Seine von Hand aufgetragenen Erdtöne geben dem Ambiente jene Wärme zurück, auf die der Raum zu Gunsten der Kunst bewusst verzichtet.