Neue Holzstände kommen gut an

Lang gelebte Festtradition an einem besonderen Ort ist das Waldfest auf der Mehrenberger Höhe, zwischen Obereisenbach und Siggenweiler. Einmalig ist die Stimmung am Waldrand, unter Obstbäumen, mit Blick auf Hügellandschaft und die Berge. Das war auch an diesem Wochenende wieder so.

Das musikalische Programm ergänzten verschiedene Angebote zum Essen, Trinken und Spielen. Wie vom Dirigenten des veranstaltenden Musikvereins Obereisenbach, Benedikt Harscher, zu erfahren war, sind wieder zahlreiche Arbeiten im Vorfeld gelaufen, denn die romantische Örtlichkeit benötigt einen nicht geringen logistischen Aufwand und die Mithilfe von Verein und Umfeld.

„Besonders stolz sind wir auf die vier neuen Holzstände“, erläuterte Harscher. Die transportablen Hütten haben die Vereinsmitglieder an langen Abenden selbst konstruiert und zusammengebaut. Alfons „Lolo“ Diemer aus dem Vorstandsteam des veranstaltenden Musikvereins Obereisenbach bestätigte: „Das war nach Jahrzehnten auch Zeit.“

Am Freitag hieß das Motto: „Feiern wie vor 50 Jahren“. Ob die „Kratzete“, ein oberschwäbischer ‚Schmarn“ lockte oder die musikalische Unterhaltung der Banalos einer Bigband aus Ravensburg sowie der Original La Paloma Boys samt frecher Moderation, jedenfalls kamen zahlreiche Besucher, um die Lampionstimmung auf dem Waldfest zu genießen.

Am Fußballsamstag waren die Reihen zunächst etwas gelichtet, als „Voicebox“ aufspielte. Denn da gab es noch die Fußballweltmeisterschaft und man hatte auf eine große Bühnenleinwand und ein offizielles „Public Viewing“ wegen des Verwaltungsaufwands verzichtet. So nutzte die Festgemeinde private Möglichkeiten in Ständen und der Bar, um das Spiel zu verfolgen. Der schwer erspielte Sieg der Nationalmannschaft wurde dafür danach ordentlich gefeiert. Die Musiker und Sänger von „Hot Tube“ ließen es mit diversen Coversongs krachen – und auch die Tanzfläche war bevölkert.

Der Sonntag startete mit einem bestens besuchten Festgottesdienst unter freiem Himmel, gehalten von Pfarrer Sebastian Powath. Den Gottesdienst begleitete der Musikverein Blönried-Zollenreute, der dann auch den Reigen zur „Blasmusik mit Alpenblick“ eröffnete, gefolgt vom Musikverein Blitzenreute und der Musikkapelle Obereisenbach bis in den frühen Abend.

Am heutigen Montag geht es weiter

Bernadette Hund aus dem Vorstandsteam bilanzierte für die Veranstalter: „Das Wetter ist perfekt für uns.“ So soll es am Besten dann am Montag weitergehen, denn da folgt ab 18 Uhr der „Feierabendhock“ auf dem Waldfestgelände. Es spielen ab 18 Uhr der Musikverein Bodnegg und danach noch der Vorarlberger Musikverein Lochau. Im Angebot sind Spezialitäten wie Wurstsalat oder die legendäre selbstgemachte Tellersulz.