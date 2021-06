Neue Gottesdienstregelungen in St. Gallus

Die telefonische Voranmeldung zu den Gottesdiensten in der St. Gallus-Kirche entfällt ab sofort. Die Teilnehmerfassung mit Namen und Telefonnummer bleibt weiterhin bestehen. Diese erfolge durch die Ordner am Eingangsbereich, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Um Verzögerungen am Eingang zu vermeiden, können Adressdaten (Name und Telefonnummer) auch auf einem Zettel mitgebracht, und in eine dafür vorgesehene Box am Eingang gelegt werden. Die Daten werden nach vier Wochen Aufbewahrungspflicht vernichtet, so die Mitteilung.

Im Gottesdienst darf auch wieder gesungen werden. Allerdings können die gemeindeeigenen Gesangbücher aus hygienischen Gründen noch nicht wieder ausgelegt werden. Es sollte also das eigene „Gotteslob“ zum Gottesdienst mitgebracht werden.

Die Gottesdienste am Dienstag- und Samstagabend, jeweils um 18.30 Uhr und am Sonntag, 10 Uhr, werden weiterhin live über das Telefon nach Hause übertragen: Dazu muss die Nummer (0221) 98 88 21 19 gewählt und dann, nach Aufforderung, der Zugangscode 1050583 sowie # eingegeben werden.