Neue Gesichter im Vorstand des Tintenklecks

Auf eine nicht ganz einfache Zeit blickt der Betreuungsverein Tintenklecks in Kau zurück. „Durch die Pandemiezeit sind wir bisher mit einem blauen Auge gekommen“, sagte der noch amtierende Vorsitzende Frank Spleiß in seinem Bericht. Bei der Hauptversammlung des Vereins standen Wahlen zum Vorstand im Mittelpunkt. Im 20. Vereinsjahr nimmt nun ein beinahe vollständig neu zusammengesetzter Vorstand die Arbeit auf.

Er sei froh, die Versammlung in Präsenz abhalten zu können, so Spleiß. Das letzte große Thema des Vereins, der in der Kauer Grundschule die Kinderbetreuung leistet, war vor der Pandemie der Umbau der Kellerräume gewesen, die nach einem Wasserschaden aufwändig hatten saniert werden müssen und die im vergangenen Sommer endlich eingeweiht werden konnten. Einen großen Teil von Spleiß’ Bericht nahm auch der Umgang mit der dynamischen Coronasituation ein, die viel Kraft gebraucht hatte. Trotz weiterlaufender Kosten durch Gehälter der angestellten Betreuerinnen und den Ausfall der Betreuungsentgelte konnte der Verein die finanziell herausfordernde Situation gut meistern.

Details kamen von Kassiererin Sandra Zürn. Das Vermögen des Vereins schmolz von 2019 auf 2020 um rund 7000 Euro ab. Zum Glück hatte der Verein Geld auf der hohen Kante, die Stadt war ebenfalls eingesprungen. „Aber es ist auch klar, dass wir ohne Zuschüsse nicht überleben könnten“, sagte Sandra Zürn in ihrem Bericht.

Grundschulrektor Martin Kaufmann übernahm anschließend die Wahlleitung. Zur neuen Vorsitzenden wurde Katja Scheider bestimmt, ihre Stellvertreterin heißt nun Denise Schmidt. Die Schriftführung übernimmt Melanie Hildinger. Die Kasse bleibt bei Sandra Zürn, ihre Stellvertreterin ist Alexandra Basner. Zu Beisitzern wurden Nadine Scholl, Frank Spleiß, Angela Schneider, Alexander Zick und Jens Winter gewählt. Kassenprüferin bleibt Sabine Diemer, neu ist Maike Gerstenecker. „Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen“, gratulierte Martin Kaufmann.

Dann kam der emotionale Teil der Versammlung. „Tinti-Urgestein“ Christa Jakob wurde zum Ehrenmitglied ernannt. „Sie organisierte Aktionen und Ausflüge, kochte, war Mutter- und Omaersatz – Christa ist der Tintenklecks“, bedankte sich Frank Spleiß bei der Frau der ersten Stunde, die krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte. Die scheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit Blumensträußen und kleinen Geschenken verabschiedet.