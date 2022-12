Neue Gesichter im Tintenklecks-Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickt der Betreuungsverein der Grundschule Kau zurück. „Im Mittelpunkt stand sicherlich, dass wir die Seldnerhalle derzeit nicht nutzen können“, sagte die Vorsitzende Katja Scheider anlässlich der jüngsten Hauptversammlung. Zudem hatte der Verein im Mai einen Aufnahmestopp wegen knapper Räumlichkeiten aussprechen müssen, diesen zum Beginn des aktuellen Schuljahres aber wieder aufheben können. Organisatorische Änderungen im schulischen Ablauf sowie die Zusage der Stadt, den auf dem Schulgelände stehenden Container zu ertüchtigen, seien hier ausschlaggebend gewesen. Auf der Tagesordnung standen außerdem Wahlen zum Vorstand.

Katja Scheider bedankte sich in ihrem Bericht bei allen Akteuren, die den Verein trotz manchmal unterschiedlicher Meinungen konstruktiv begleitet und unterstützt hatten. Es hatte zahlreiche Gespräche mit der Stadtverwaltung, den Gemeinderatsfraktionen den Ortschaftsräten in Kau sowie der Schulleitung gegeben. Insbesondere hoffe sie, dass Tintenklecks bei den anstehenden Gesprächen über den Campus Kau in der Projektgruppe wieder mit am Tisch sitze.

Derzeit betreut Tintenklecks 67 Kauer Grundschulkinder. „Das sind zwar im Vergleich zum Vorjahr nur zwei Kinder mehr, wir erfassen mit einem Plus von 30 Prozent Betreuungszeit aber 20 Stunden mehr“, gab Katja Scheider Einblick in die Zahlen. Nach der schwierigen Coronazeit sei die finanzielle Lage des Vereins auch dank städtischer Zuschüsse wieder gut. Die Stadt unterstütze insbesondere bei höheren Personalkosten, die entstanden waren, weil die Seldnerhalle für das Mittagessen nicht mehr genutzt werden kann.

Der aktuelle Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende ist Katja Scheider, ihre Stellvertreterin Angela Schneider. Die Schriftführung liegt bei Melanie Hildinger, als Kassiererin wurde Sabine Tempel für Sandra Zürn gewählt. Die zweite Kasse wird weiterhin von Alexandra Basner geführt. Beisitzer sind Frank Spleiß und Alexander Zick, neu sind Daniela Langer-Fernandez und Johannes Hiry, als Beisitzer ausgeschieden ist Jens Winter. Kassenprüfer sind weiterhin Maike Gerstenecker und Sabine Diemer.