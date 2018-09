Neue Figur: „Magdalena von Montfort“

Heutzutage sicher keine gängige Veranstaltung: die Gründung einer Narrenzunft. Dafür haben sich am Samstag in der Torschlosskapelle rund 20 Narrenfreunde getroffen. Darunter einige Zunfträte von Zünften in und um Tettnang, die signalisierten, dem Geschehen durchaus positiv gegenüber zu stehen.

Thorsten Schmidt hat als Vorsitzender die Gäste begrüßt und einiges zur Entstehung der historischen Narrenfigur erzählen können. „Es war eine Mischung zwischen Traum und Schnapsidee“, beschrieb der Zunftmeister die Entstehungsgeschichte. Wichtig sei ihnen, dass die Gestalt der Magdalena entsprechend gewürdigt werde. „Diese historische Figur aus dem 15. Jahrhundert soll als starke Frau die Fasnet bereichern und in Tettnang präsent sein“. Immerhin geht auf Magdalena, die Stiftung der St. Anna-Kapelle zurück. Das sollte Kindersegen bringen, einen überlebenden Stammhalter gab es jedoch nicht. Sie habe schon zu Lebzeiten ihres Mannes mitregiert – und dann tatsächlich mit Einverständnis des Kaisers als Witwe die Regentschaft über die Grafschaft und Stadt Tettnang übernommen. Auch wenn sie noch in zweiter Ehe den Grafen Johann I. von Montfort-Rothenfels-Wasserburg heiratete, behielt Magdalena wohl die Hosen an. Einerseits sei sie religiös und doch emanzipiert gewesen, andererseits habe sie auch eine schalkhafte und verschmitzte Seite besessen. Eine dunkle Seite habe es freilich auch gegeben. Einmal gab es Leid und Frust über die fehlende Nachkommenschaft, dann war das Kloster Langnau im Bauernkrieg geschliffen worden, Weder in St. Anna, wie von ihr vermutlich geplant, noch im Kloster mit den anderen Gräflichkeiten, wurde sie beigesetzt, sondern gegen ihren letzten Willen in der Familiengruft der bayerischen Oettinger. So habe ihre Seele keine Ruhe finden können, sei als Stadtgespenst in der Montfortstadt umhergegeistert und habe für Angst und Schrecken bei der Bevölkerung gesorgt.

Unter dem Applaus der Gäste trat dann schließlich die neue Narrenfigur der alten Gräfin in die Torschlosskapelle ein. Zunftmeister Schmidt erläuterte das Narrenkleid und Maske.

Eine Figur mit zwei Seiten

Nach den zwei Seiten der Magdalena seien auch Maske und Häs gestaltet worden. Eine Hälfte fröhlich, verschmitzt und gräflich, die andere Maskenhälfte eher gespenstisch, hexenhaft und verschlagen. Das soll auch die Frisur illustrieren, die auf der einen Seite wild und wüst, auf der anderen Seite brav bezopft daher kommt. Auch im Gewand zeigen sich gräfliche Eleganz und einerseits und kokettes Fetzendekor andererseits, dazu ansprechende Naturmaterialien und die Farben Grau, Blau und Rot. Besonderen Dank schulde die neugegründete Zunft dem Maskenschnitzer Markus Schmid aus Goppertsweiler für die gelungene komplett handgeschnitzte Magdalena-Maske und Stadtarchivar Florian Schneider für die geschichtliche Aufarbeitung, betonte der Zunftmeister. Die Neuzünftler hoffen, dass ihre neue Figur in der Fasnet 2019 hoffentlich bei dem einen oder anderen Umzug in Tettnang und Umgebung zu sehen sein wird. Dann ertönt der neue Narrenruf: „Aufgemerkt – Magdalena kommt!“

Schmidt betone: „Wir haben keine Ambitionen auf einen großen Zunftbetrieb.“ Das solle eher überschaubar bleiben und man wolle sich Zeit lassen. Bisher sei man noch Freundeskreis, die Gründung eines gemeinnützigen Vereins „Gräfliche Narrenschaft zu Tettnang e.V.“ stehe aber an. Erste Schritte seien getan, auch in Richtung Internetauftritt und Facebookpräsenz.