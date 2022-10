Neue Doris Dörrie-Komödie läuft im KiTT

Wenn deutsche, türkische und arabische Frauen in einem reinen Frauenfreibad nicht nur um die besten Plätze am Beckenrand kämpfen, sondern auch um die Aufmerksamkeit des einzigen Mannes – Bademeister Nils – dann kann das recht lustig werden. So jedenfalls in der neuen Komödie von Doris Dörrie, die am kommenden Sonntag erstmals im KiTT zu sehen ist. Ein Überblick über das aktuelle Programm: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss, Animation, Abenteuer: Samstag, 22. Oktober, 16.15 Uhr; Der Gesang der Flusskrebse – Drama: Sonntag, 23. Oktober, 17 Uhr; Das Leben ist ein Tanz – Drama, Arthouse: Montag, 24. Oktober, 20.15 Uhr; Freibad – Komödie: Sonntag, 23. Oktober, 19.45 Uhr; Die Zeit, die wir teilen (Original mit Untertiteln) – Drama, Romanze: Montag, 24. Oktober, 18 Uhr;

Am Samstagabend findet im KiTT eine Filmnacht des Geschäfts Love snowboarding statt.