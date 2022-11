Neue Bike-Base für Jugendliche in Tettnang ist jetzt fertig

Der erste Abschnitt der neuen ifm-Bike-Base ist am vergangenen Freitag offiziell eröffnet worden. Nach dem formalen Teil mit Reden und feierlichem Banddurchschnitt haben 20 jugendliche Biker die Anlage direkt ausgiebig getestet und die Hindernisse mit ihren Rädern erkundet. Das Projekt ist in enger Zusammenarbeit von Stadt und einer Gruppe von Jugendlichen entstanden, die sich für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Pumptracks stark gemacht hatten.

Der Pumptrack im Schäferhofer Wald wurde komplett saniert - nun fand die erste Teileröffnung statt.

Die Anlage im Schäferhofer Wald ist mit Spezialasphalt und einem Rundkurs mit Sprungmöglichkeiten ausgestattet. Witterungsbedingt verzögert ist die Dirtpark-Strecke mit Sprungschanzen und einem Waldkurs noch nicht fertig gestellt. Nina Baritsch, Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Tettnang betonte in ihrer Rede zur Eröffnung des Pumptracks die gute Zusammenarbeit aller Akteure.

Ich bin so stolz auf Euch, Nina Baritsch, Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Tettnang

Besondere Anerkennung gebühre dabei dem Engagement der Jugendlichen, die das Projekt – damals noch mit Schulsozialarbeiter Frank Fussenegger – angeschoben hatten. Baritsch hob das positive Wirken aller Beteiligten hervor, dankte dem Gemeinderat und der Verwaltung ebenso wie allen Mitwirkenden. „Ich bin so stolz auf Euch“, sagte sie besonders in Richtung der jugendlichen Initiatoren.

Das sagen die Jugendlichen zum Ergebnis

Auf einer Tafel an der Bike-Base sind die meisten Förderer, Mitwirkenden und Namenssponsoren verewigt – darunter eben auch Elia, Felix, Jascha, Leon, Tobi und Tom für ihre zahlreichen Aktivitäten seit 2019. Tom hielt dann ebenfalls eine kleine Eröffnungsrede. Er sprach von guten Erfahrungen für die Jugendliche durch Engagement und Spendensammeln. Auch das Ergebnis mit dem Wechsel von „verranzt“ bis „Super-Anlage“ könne sich sehen lassen, befand er. Schließlich freue man sich auf den Pumptrack und die bald möglichen „Jumps“ im Dirtpark.

Viel Freude zeigt bei Initiatoren, Teilnehmenden, Sponsor und Verwaltung beim Eröffnungsschnitt des Pumptracks. (Foto: Olaf E. Jahnke)

Bürgermeister Bruno Walter hatte sich für die Betreiberin Stadt Tettnang mit einigen Verantwortlichen aus der Verwaltung auf den Weg in den Schäferhofer Wald gemacht, auch Gemeinderäte waren gekommen. Walter erinnerte daran, dass die Bike-Base schon vor 15 Jahren ein Thema gewesen sei. Dank der „Katalysatoren“ aus der Jugendarbeit, der Spender und dem Gemeinderat sei es nun gelungen, trotz der Anforderungen des Landschaftsschutzgebietes diese Herausforderung anzunehmen. Die Anlage am Schäferhofer Wald bedeute nun einen „Quantensprung für die Jungen“, meinte der Bürgermeister.

Bis zum Frühjahr soll der Dirtpark fertig sein

Benno Kathan, Geschäftsführer von ifm prover, sprach im Namen des Namenssponsors und war sich sicher, nachdem er die alte Anlage persönlich erlebt habe, dass man mit dem Sponsorengengagement richtig liege. Schließlich stehe die Bike-Base für ein gutes Image und ein gelungenes Projekt. Da werde er sich beim nächsten Mountainbike-Ausflug mit der Familie auch auf die Bahn begeben, verriet er.

Nach dem feierlichen offiziellen Durchschneiden des Eröffnungsbandes gab es Punsch und Lebkuchen für die Gäste, die sich eingefunden hatten. Nina Baritsch hofft ebenso wie die jugendlichen BikeBase-Freunde, dass im Frühjahr auch der Dirt-Park soweit ist – und das große Eröffnungsfest als Event mit Wettbewerben, Party und vielen Gästen veranstaltet werden kann. Bis dahin freue man sich auch noch über Spenden, so die Beauftragte der Stadt, denn schließlich sei noch Platz auf dem Spenderschild.