Neue Ausstellung im Neukircher Rathaus

Farbenfroh sind die Portraits der Langenargerin Mariza Zühlke, doch nicht immer bunt, dafür filigran und mit unterschiedlichen Techniken gemalt. Die Bilder sind aktuell in einer Ausstellung im Neukircher Rathaus zu sehen.

Ihre Bilder haben auch etwas Zeichnerisches, gleichzeitig Beschreibendes. Zum Malen ist Zühlke nach einer Lebenskrise 2013 gekommen – aber wie sie es beschreibt: „Schieflagen müssen behoben werden – und dabei helfen neue Ideen und Möglichkeiten.“ Das Malen habe sich als Quelle von Entspannung und Zufriedenheit gezeigt. Dabei lässt die Künstlerin sich von Beobachtungen leiten, wie bei dem Werk „Mexikanerin mit Enten“. Auf einem Markt in Mexiko entdeckte Zühlke diese besondere Szene mit lebenden Enten auf dem Sombrero der Bäuerin.

Darüber hinaus experimentiere sie mit unterschiedliche Malrichtungen, intensiveren Farben und originelleren Bildmotiven. Autodidaktisches Lernen gehört für die Langenargenerin dazu, und sie möchte sich ständig weiter entwickeln. Und dabei sei der Weg auch das Ziel, denn, so bekräftigt Zühlke: „Beim Malen habe ich viel Freude und finde Ruhe. Was will ich mehr?“