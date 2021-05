Neue Anschlussunterbringung an der Jahnstraße nimmt Form an

Wenn das so weitergeht, könnten an Pfingsten tatsächlich Lockerungen in Kraft treten: Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Ravensburg liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA)mit 96,3 den zweiten Tag in Folge unter 100.

Hält der Trend fünf aufeinander folgende Tage an, wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, und die Gastronomie darf für vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete öffnen. Der offizielle Wert des Robert-Koch-Instituts liegt bei 97,7 (Vortageswert des LGA).