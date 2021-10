Neue Angebote in der Stadtbücherei

Mit Beginn des Oktobers 2021 tritt in der Stadtbücherei Tettnang eine neue Benutzungsordnung in Kraft. Neben kleineren Gebührenanpassungen schreibt diese fest, dass ab sofort die Ausleihgebühr für DVDs entfällt, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Diese wurde vor vielen Jahren beschlossen, um der Stadtbücherei den Einstieg in ein Filmangebot zu ermöglichen. Mittlerweile seien DVDs aber nicht mehr das Filmmedium erster Wahl. Das DVD-Angebot der Stadtbücherei bleibe dennoch bestehen, kostet nun aber keine zusätzliche Gebühr mehr.

Lange habe die Bibliothek überlegt, ob zusätzlich zu den vielen Diensten wie beispielsweise „Netflix“ ein digitales Filmangebot sinnvoll ist. Die Verantwortlichen hätten sich nun für die Plattform „Filmfriend“ entschieden, welche Bibliotheksmitglieder mit gültigem Jahresausweis ab sofort kostenlos nutzen könnten. „Filmfriend“ sei keine Konkurrenz zum aktuellen Kinoangebot. Stattdessen würden besondere Dokumentationen, Filme und Serien geboten, die man sonst kaum finde, auch nicht in den Mediatheken der Rundfunkanstalten.

Wie auch im Bereich der anderen Medien biete die Stadtbücherei mit „Filmfriend“ ein ausgewähltes Angebot , das Publikumswünsche mit Qualitätskriterien verbindet.

In Kürze werde die überarbeitete Homepage der Stadtbücherei online gehen. Dort werde es einen Button geben, der direkt zu „Filmfriend“ leitet. Bis dahin erreichen Kunden die Plattform über die Homepage www.filmfriend.de.