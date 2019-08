Neuapostolische Kirche spendet 5000 Euro

Die Offenen Hlfen der Diakonie Pfingstweid dürfen sich über einen Scheck in Höhe von 5000 Euro freuen, den Brigitte Kraft in der neuapostolischen Kirche in Tettnang entgegennahm. Gemeindevorsteher Torsten Kowalski und Sabine Lienhard, Beauftrage für humanitäre Hilfe, übergaben nach dem Sonntagsgottesdienst im Auftrag des Hilfswerks der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland „humanaktiv“ die Summe, da der Jahresförderschwerpunkt 2019 des Hilfswerks familienentlastende Dienste begünstige, wie die Neuapostolische Kirche in einer Pressemitteilung schreibt. Brigitte Kraft nutze die Gelegenheit, um den Gemeindemitgliedern die vielfältigen Aufgaben der Offenen Hilfen zu umreißen, die sich seit mehr als 30 Jahren als Partner für Menschen mit geistiger Behinderung verstehen: Betreuungs- und Beratungsangebote im Alltag oder den Ferientagen, Urlaubsangebote, oder auch spezielle Projekte, wie inklusive Theaterprojekte, immer gehe es um das Ziel, Menschen mit Behinderung entsprechend ihrer Fähigkeiten eigenverantwortlich und selbstbestimmt leben zu lassen,