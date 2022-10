Netzwerktreffen zum Klimagespräch

Das ehrenamtliche Team, das im Juli in Tettnang ein regionales Klimagespräch organisiert hat, veranstaltet am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement (Montfortstr. 2) ein Netzwerktreffen, um Menschen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz in den Austausch und ins Tun zu bringen. Wie die Organisatoren mitteilen, ist eine Teilnahme am Klimagespräch im Juli keine Voraussetzung, auch spontane Gäste sind eingeladen. Weitere Informationen unter der Mailadresse team@klimagespraech-tt.de.