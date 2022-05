Naturkreisläufe in Musik

Naturkreisläufe musikalisch darstellen? Das Ensemble „Spark“ ist sich sicher, dass das geht. Wie die Veranstalter des Konzerts im Neuen Schloss am Sonntag, 8. Mai, mitteilen, hat die Formation ein Spezialprogramm konzipiert. Dieses sei für die Residenz beim Bodenseefestival 2022 entstanden und widmet sich dem „Cradle to Cradle“ (C2C) Konzept. Die Klänge sind beschrieben als „Green Music“. Laut Mitteilung zeichnet „Spark“ natürliche Kreisläufe musikalisch nach und reflektiert in unterschiedlichen Spielweisen und Zusammenhängen die Prozesse der Natur.

Inspiriert vom Sachbuch „Life Everlasting“ des Biologen Bernd Heinrich und von Naturfotografien und Gemälden der Hamburger Künstlerin Anne Hausner, geht „Spark“ dabei auf eine Reise, die die Metamorphosen und das ewig Wiederkehrende spiegelt. Startpunkt dieses Zirkels ist das Auftragswerk „Loops and Reflections“ des Komponisten Johannes Hofmann. Von dieser Keimzelle ausgehend, zeichnet das Ensemble in fünf klanglich zusammengestellten Teilen den Weg des Elements Wasser nach. Musikalisch begleiten die Musiker einen Regentropfen wie er zur Erde fällt, im Waldboden versickert, aus einer Quelle hervorsprudelt und sich den Weg zum See bahnt, verdunstet, wieder aufsteigt und zu Wolken wird, durch die Lüfte zieht und sich im furiosen Gewitter entlädt um erneut zur Erde zu fallen. Dabei stehe der Wassertropfen symbolisch für den Kreislauf und die Metamorphose alles Lebendigen und dessen ewige Wiederkehr, heißt es..

Innerhalb der fünf Teile, die das ganze Programm durchziehen, präsentiert „Spark“ thematisch und musikalisch aneinander anschließende Werke unterschiedlichster Genres und Epochen von u.a. Mendelssohn, Vivaldi, Motschmann oder Bunch. Vom Rondeau, der musikalischen Kreisform, über Minimal Music Strukturen bis zum „Recyceln“ eines Werks als Neukomposition nähert sich die klassische Band vielfältig den Kreisläufen in Natur und Musik. Beginn des Konzerts im Rittersaal ist um 20 Uhr, um 19.15 Uhr gibt es eine Konzerteinführung mit Gerd Kurat.