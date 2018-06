Natur zeigt sich auf vielfältige Weise in der Region

Sommerliche Eindrücke satt liefert derzeit ein Blick mit offenen Augen durch die Region.

Zu sehen ist das unter anderem an den in voller Blüte stehenden Hortensien in Tettnang. „Die Natur hat die ganz alleine so groß werden lassen“, sagt die 88-jährige Gartenbesitzerin dazu. Das Foto der hungrigen Rotschwänzchen in ihrem Nest hat SZ-Leserin Regina Kolb an die Redaktion geschickt. Es wurde in Wiedenbach aufgenommen. Und während das wechselhafte Wetter dem ein oder anderen Landwirt zu schaffen macht, sind die abgebildeten Kirschen ausgesprochen gut gereift. Bei diesen Anblicken kommt es ganz gelegen, dass am Donnerstag, 21. Juni, nun endlich auch der kalendarische Sommeranfang gefeiert werden kann. Die Natur jedenfalls kann es kaum erwarten.