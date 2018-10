Nasskaltes Winterwetter treibt viele Besucher in die Tettnanger Geschäfte

Warm eingepackt haben sich am Sonntag viele Besucher aufgemacht, um in der Tettnanger Innenstadt Autos anzuschauen und sich zwischendrin beim Shoppingbummel aufzuwärmen. Zu sehen gab es rund 400 Fahrzeuge, darunter auch ganz neue Marken.

Das Autohaus Riether präsentierte erstmals mehrere Fahrzeuge der Marke „BAIC“ aus China. Beim Autohaus Wurm war die ganze Vielfalt an Pick-Ups mit unterschiedlichen Aufbauten zu besichtigen. Zum Staunen über Design, Technik und Preis luden spektakuläre Modelle auf dem Rathausplatz ein. Die Mehrzahl der Autohändler zeigte sich angesichts des nasskalten Wetters gelassen, gab aber durchaus zu verstehen, dass man sich etwas bessere Bedingungen erhofft hatte.

Bei den Einzelhändlern war die Stimmung durchweg gut – sei es bei Intersport Locher im vollen Verkaufsraum oder beim Schuh- und Sporthaus Mohn, wo man signalisierte, dass der Umsatz stimme. Im Piccolina war der Laden ebenfalls gefüllt, und im Schuhhaus Jung empfand man den Temperatursturz als durchaus umsatzförderlich: „Kalte Füße brauchen warme Schuhe.“

Besondere Zufriedenheit war von Vaude in Obereisenbach zu vernehmen: So viele Besucher wie nie zuvor seien gekommen. Viele hätten die Gelegenheit zum Schauen und Einkaufen im Outlet-Store und im Sonderverkaufszelt genutzt. Die Geschäfte in Bürgermoos sahen ebenfalls keinen Grund zur Klage.

Kein leichtes Spiel hatten die Open-Air-Musiker an verschiedenen Stellen in der Stadt, denn viel Publikum blieb bei den Bedingungen nicht stehen. Besser dran waren die Musiker von der „Little Big Band“ der Musikwerkstatt. Denn die spielten in verschiedenen Geschäften.

Bobbycar-Rennen abgesagt

Das Bobbycar-Rennen musste ganz entfallen. Zu schlecht waren die Bedingungen am frühen Morgen gewesen, bei unsicherer Wetterprognose. „Wir mussten unsere Verantwortung wahrnehmen und absagen, die Nässe machte die Rampe und das Rennen einfach zu gefährlich“, sagte Martina Weishaupt vom Stadtmarketing dazu. Das hätten auch Tests der Bauhof-Mannschaft ergeben.

Gut kamen bei den Besuchern das Bälle-Dart-Spiel auf dem Bärenplatz und das Kürbisschnitzen in der Zunftstube an. Von den Imbissstandbetreibern und Gastronomen fielen die Rückmeldungen ebenfalls positiv aus: Etwas Warmes in der Hand passte immer – und dazu wurde auch der erste Glühweinstand in der Montfortstraße gesichtet. Viele junge Familien mit Kindern waren weniger zum Kaufen gekommen als zum Sonntagsbummel – und traten je nach Kälteempfindlichkeit auch rasch wieder den Heimweg an.

Schlusspunkt der Tettnanger Autoschau samt verkaufsoffenem Sonntag war die Ziehung des Hauptgewinnes beim großen Stadtmarketing-Gewinnspiel. So richtig zu regnen begann es erst, als Hopfenkönigin Teresa Locher das Glückslos aus dem Loseinwurf-Auto holte. Gelohnt hat sich das große Gewinnspiel für Monika Congradyova aus Tettnang, die nun einmal selbst Hubschrauber fliegen darf.