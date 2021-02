Narrenzunft Kogenmale Obereisenbach sucht den schönsten Narrenbaum

Die Narrenzunft Kogenmale Obereisenbach will die Fasnet 2021, zumindest virtuell, etwas aufleben lassen. Unter dem Motto „Mach deinen Christbaum zum Narrenbaum“ sind alle, ob Narr oder Nicht-Narr, dazu aufgerufen, einen möglichst kreativen und ausgefallenen Narrenbaum zu dekorieren. Davon sollte dann ein Foto geschossen werden, welches per Facebook-Messenger („Kogenmale Obereisenbach“) oder per E-Mail (info@kogenmale.de) geschickt werden kann. Jedes Foto wird anschließend auf der Kogenmale-Facebookseite gepostet. Der Narrenbaum mit den meisten Likes und derjenige, den die Jury als schönsten bewertet, erhalten jeweils einen Tettnang-Aktiv-Gutschein und ein Fässle Bier. Einsendungen werden bis spätestens Samstag, 6. Februar, angenommen. Die Entscheidung wird am Samstag, 13. Februar, gefällt.