Am 28. Mai fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Narrenzunft Bürgermoos e.V. in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach statt. Die Eröffnung erfolgte durch einen Bericht über die allgemeinen Zahlen und Fakten und dem Rückblick der Fasnet 2022 und weiteren Aktionen, die im Laufe des Jahres durchgeführt wurden, wie zum Beispiel die Veranstaltungen am 1. Maiwochenende durch den Zunftmeister Dominic Bundy. Zudem berichtete er weiterhin über die Gründung einer Musik, die in der Fasnet die Narrenzunft bereichern wird und für musikalische Umrahmung sorgt. Weiter berichtetet der Zunftmeister über die Arbeit des Zunftrats und neue Aktionen, die die Narrenzunft zukünftig verwirklichen möchte. Darauf erfolgte der Kassenbericht. Im Anschluss erfolgte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, welche zum Teil dann wieder neu gewählt wurde. Es folgten die Ehrungen der Hästrägerorden des ANR an drei Mitglieder des ANR. Danach erfolgten weitere interne Ehrungen für die 10-jährige, sowie 20-jährige Mitgliedschaft in der Narrenzunft Bürgermoos e.V. von insgesamt 22 Personen. Abschließend haben sich die neuen Mitglieder kurz persönlich vorgestellt.