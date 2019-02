Narrenzunft bringt Drittklässlern das Brauchtum näher

Zum Entdecken der Fasnet hat die Narrenzunft Tettnang Schüler der Manzenbergschule, der Uhlandschule und der Weltklasse in die Zunftstube eingeladen. Auf diese Weise sollen die Kinder spielerisch ein altes Brauchtum kennenlernen.

Die Klasse drei der Manzenbergschule fand sich, fantasievoll gekleidet, mit ihrer Lehrerin Frau „Hippie“ alias Vera Schindler pünktlich vor dem Tor der Zunftstube ein und schmetterte professionell den Narrenmarsch, was beim Kinderteam der Narrenzunft großes Lob hervorrief. Ihr seid ja richtige „Fasnetsprofis“ meinte Hansjörg Bär, der für den geschichtlichen Teil zuständig war. „Nicht die Vertreibung böser Geister oder ähnliches ist der Grund des Fasnetfeierns, sondern es geht um den Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen und diese auszufüllen.“ Vor der Fastenzeit wolle man es sich noch einmal richtig gut gehen lassen und miteinander ausgelassen feiern.“

In die Rolle einer übereifrigen Putzfrau, die sogar Hansjörg Bärs Glatze polierte, war Sabine Braunger vom Kinderteam geschlüpft. „Wie viele Kostüme oder „Häser“ gibt es in Tettnang? Urnarr, Hopfennarr, Gätterlet, Gickeler, Rote Spinne und Hopfensau. Was ist das Älteste? Nicht, wie man meint, der Hopfennarr, sondern der Gickeler hat die längste Tradition in Tettnang, wusste ein Schüler. Es ist ein Kinderkostüm, bei dem diese schon eine Maske, den „Gickelerkopf“, tragen dürfen, der sie unkenntlich macht. „Der darf auch mit seiner „Saubloder“ hauen, meinte Niklas. Aber, so Hansjörg Bär, nur Mädchen.

Gutzle werfen, Häser testen

Aufgelockert wurde das Theoretische durch Musik und den Tanz einer Abordnung rätschender Gätterlet mit Roter Spinne, bevor sich verschiedene kreative Gruppen bildeten. Mit Martha vom Kinderteam konnten die Schüler verschiedene Tettnanger Häser anprobieren und durch die Zunftstube toben, bei Tanja konnte man „Gutzle werfen“ für den Umzug üben.

Sabine Braunger übte mit den Kindern lauthals Narrensprüche ein und ließ aus zusammengehörenden Sprüchen ein Dominospiel legen und mit Silka bastelten die Buben und Mädchen eifrig ein Memory aus ausgeschnittenen Tettnanger Masken für den Schulunterricht.

Anschließend wurde gemeinsam gegessen und ausgelassen getanzt und gesungen. Ein alter Schwarzweissfilm von der früheren Tettnanger Fasnet bot den Kindern mit seiner schnellen abgehackten Bilderfolge zum Abschluss ein ungewohntes visuelles Erlebnis.