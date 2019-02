Narrenzunft Bürgermoos feiert Jubiläum

Rund 250 Narren verschiedenster Couleur haben im erlesenen Kreis das 25-jährige Bestehen der Narrenzunft Bürgermoos in der Turnhalle der Schillerschule gefeiert. Es erschollen nicht nur die Narrenrufe der zahlreichen Gastzünfte, sondern auch immer wieder„Wo nei? In’ Sumpf nei!“ und als Reminiszenz an die Ursprünge vor der Narrenzunftgründung Anfang der 1980er: „Sumpf – Biber!“

In seiner Eröffnungsansprache erinnerte Ehrenzunftrat Frank Spleiß an Geschichtliches, Menschliches und die schon länger zurückliegenden Ursprünge des Narrentreibens im Ort. Schließlich könne man stolz sein auf mehr als 350 Mitglieder und reichlich Narrennachwuchs. Mit beim Geburtstagsempfang dabei waren alle Patenzünfte aus dem Alemannischen Narrenring (ANR) und befreundete Zünfte von nah und fern.

Schirmherr und Bürgermeister Bruno Walter durfte sein Grußwort unter einem beschrifteten Schirm halten. Der Schultes wurde bei verschiedensten Gelegenheiten und von allen möglichen Gastzünften daran erinnert, dass man in Bürgermoos dringend eine Zunfthalle benötige. Für närrisch-musikalische Stimmung im Saal sorgte die lautstarke Auswahl von Fötzlesbrass und die Robin-Hoods des Fanfarenzugs Montfort. Außerdem gab es von den Gästen noch Gesangsversuche und verschiedene humoristische Darbietungen zur Unterhaltung im Laufe des Abends.

Schwerpunkt waren – ähnlich einem Zunftmeisterempfang – Grußworte und Geschenke der Gastzünfte. Da hat sich schließlich ein ganzer Geschenkehaufen angesammelt. Gegengeschenke gab es auch für alle Zünftler, Beteiligte, Ehrengäste und Engagierte, vom Maskenschnitzer Jogi Weiß bis zum verdienten Zunftmitglied Günter Bojanic: einen Jubiläums-Narrenorden. Besonders gespannt war man bei den Sumpfbiberhexen und Walderern auf die Grußworte des ANR, denn schließlich ist man seit 2011 Anwärterzunft, seit 2017 Gastzunft im Verband. Nun wurden die Bürgermooser Narren von ANR-Präsident Augustin Reichle in der Hoffnung auf endgültige Aufnahme bestärkt, die beim Frühjahrskonvent des Verbandes im April abgestimmt werden soll. Die Chancen stünden gut, war zu erfahren - „Narri – Narro!“.

Um die Vergangenheit bildhaft zu machen und die Verbundenheit der Bürgermooser zu zeigen, hat die Zunft zehn Videos gedreht. Leider ließ die Tonqualität zu wünschen übrig, aber wichtige Protagonisten der Bürgermooser Zunftgeschichte wurden vorgestellt, Gründer, Macher, Helfer und Beteiligte kamen zu Wort. Ein wenig Wehmut war zu spüren, wenn die Sprache auf die eingestellten Umzüge kam, von denen Bürgermoos nur drei erlebte. Dabei sind die Hemmedglonker-Umzüge mit ihrem besonderen Ablauf samt freigiebiger Gratisbewirtung und Dorffasnet zum immer wieder stattfindenden Highlight geworden.

Als letztes „Jubiläums-Geschenk“ des Abends kündigten Zunftmeister Dominic Bundy und sein Vize Christof Bührer an: „Wir stehen noch die nächsten 25 Jahre zur Verfügung.“ Außer dem Jubiläums-Empfang, der Jubiläums-Dorffasnet samt Jubiläums-Umzug haben die Bürgermooser Narren auch noch eine umfangreiche Jubiläums-Schrift herausgebracht. Vom Zunftrat war zu erfahren, man wolle auch das 33-Jährige gebührend feiern. Nun geht es erst einmal an die Hauptfeierlichkeiten am „Bromigen Jubiläumsfreitag“.