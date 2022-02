Narrensketche und Fürbitten für Frieden in der Ukraine

Kann man in diesen Tagen Fasnet feiern? Pfarrer Hermann Riedle und das Team der Narrenzunft Tettnang haben das einfühlsam bewiesen.

Nach einem Mini-Einzug zu den Klängen der Stadtkapelle von der Orgelempore startete die Narrenmesse in St. Gallus mit einem 3G-Sketch – will heißen Gundels-Gesundheits-Geplänkel. Dabei beleuchteten Professor Itso Wichtig alias Bernd Bentele, Gundel alias Gundel Braunger und Henriette Herzsprung alias Meggi Bär die saisonal auftretenden Herz-Rhythmusstörungen, welche in der Praxis des Professors im Manne-Lucha-Gedächtniskrankenhaus in Tettnang untersucht würden.

Herzrasen begleitet von Durstgefühl

Frau Herzsprung beschrieb ihr Herzrasen, das zwischen Jahresbeginn und exakt 40 Tage vor Ostern von einem Durstgefühl begleitete werde. Zufall, dass das die Fasnetszeit ist? Der junge Gilbert Gickelus alias Gabriel als Gickeler bewies, dass die Krankheit schon in jungen Jahren auftritt. Sein Gickeler Mitstreiter brachte es auf den Punkt – „in meinem Herz isch halt alleweil Fasnet“. Pfarrer Hermann Riedle hielt den Gottesdienst in schwäbischen Reimen und zwischen den Strophen seiner Predigt erklang der Refrain von seiner Gitarre begleitet: Jo i han Fasnet, Fasnet, Fasnet, in meim Herza, des ganze Johr.

In den Reimen sprach er vom Vergessen der Sorgen und Nöte, was schon der Evangelist Johannes gepredigt habe. In den Fürbitten wurde dann für den Frieden überall auf der Welt und besonders in der Ukraine gebetet. Der Narrengottesdienst wurde von Berthold Messmer aufgezeichnet und ist auf dem YouTube Kanal von Messmer Multimedia abrufbar.