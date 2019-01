Narren laden zur Hauptübung

Noch schläft der Tettnanger Hopfennarr unterm Rathausdach. Doch schon am Samstag, 2. Februar, muss er um 11.30 Uhr hinaus in die Kälte, wenn die Narrenzunft Tettnang ihre große Hauptübung beginnt. Bisher in den Händen des Bauhofs, wandert das Aufstellen des kleinen Riesen nun in die Zunft zurück.

Zwei Anläufe hatten die Zunfträte im letzten Jahr laut Schwäbischer Zeitung vom 9. Februar 2018 am Gumpigen allein gebraucht, um das Leichtgewicht zu stemmen. Ein Zusammenhang, den die Zunft selbst übrigens nicht herstellt. Der Marsch vom Montfortplatz über die Montfortstraße zum Bärenplatz läuft ohne Kapelle, aber doch feierlich.

Sogar eine Abnahme des schwäbisch-alemannischen Fasnets-TÜVs soll es laut Zunft geben sowie eine Bürgerfragestunde und eine Pressekonferenz am Kronenbrunnen – bevor es für das Fasnetssymbol wieder ins Bett im Rathaus geht. Dort ist er zumindest vor der Tettnanger Feuerwehr sicher, die ihn schon mal stibitzt hat. Spätestens zum Ernstfall am Gumpigen sollte aber jemand an eine Diebstahlsicherung denken.