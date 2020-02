Narredei zieht durch die Tettnanger Innenstadt

Die Narredei Dettlang-Dolang veranstaltet mit ihren Feuerhexen am Sonntag, 9. Februar, in der Tettnanger Fußgängerzone den traditionellen Kinderumzug. Kleine Mäschgerle, Narren und Hästräger der umliegenden Vereine, Fanfarenzüge und bunte Kindergruppen aus Tettnang werden wieder die Montfortstraße und die Schulstraße füllen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Los geht es für die Jungnarren schon ab 14.41 Uhr, wenn es auf dem Montfortplatz wieder heißt: „Kinderquatsch mit TomTom und Coco“. Der Zunftmeister der Narredei, Thomas „TomTom“ Bürgin und Jugendwartin Corinna „Coco“ Maier werden den vielen Kindern wieder ein Lächeln ins Geshicht zaubern, verspricht die Narredei.

Danach folgen ebenfalls auf dem Montfortplatz ab 15.30 Uhr die Auftritte von Kinder- und Jugendtanzgruppen, bevor dann um 16.25 Uhr der Startschuss für den diesjährigen Kinderumzug in Tettnang fällt. Zwei Runden laufen die Kleinen Hexen, Geister, Gorillas und Teufel durch die Montfortstraße und Schulstraße. 27 Gruppen stellen heuer ihre Häser zur Schau, um Leben in die Gassen zu bringen.

„Dettlang – Dolang“, „Humpis – Ahoi, Wo nei? - in Sumpf nei“. Es wird gerufen, gefeiert und getanzt, wie der Veranstalter schreibt. Ab 17 Uhr wird dann auf dem Montfortplatz der Hexentanz vollführt, welcher die Hexentaufe einleitet. Vielfach nur als Tettnanger Feuerhexen bekannt, nimmt der Verein Narredei Dettlang-Dolang . in einer schaurigen Zeremonie hierbei seine neuen Mitglieder in den Verein auf. Dabei werden die Hexentäuflinge auf den Verein eingeschworen und vom Hexenmeister mit einem pfannengroßen Stempel auf dem nackten Bauch gestempelt. TomTom und seine Feuerhexen freuen sich laut der Pressemitteilung bereits schon riesig auf die vielen bunten schönen Narren und eine mit Schaulustigen toll gefüllte Innenstadt. Viel Arbeit aber auch sehr viel Spaß steckt darin, bis eine Narrengruppe so ein schönes Bild abgibt berichtet TomTom. Waffeln, Kuchen, Getränke und Wurst gibt es natürlich auch, um am Zelt am Montfortplatz die hungrigen Kleinen und Großen zu stärken. So äußert TomTom gegenüber der Schwäbischen Zeitung euphorisch: „Die vielen begeisterten Zuschauer, Familien, große und kleine Kinder in einer gut gefüllten Innenstadt werden uns auch dieses Jahr wieder zeigen, dass wir gemeinsam Spaß haben können. Spaß kombiniert mit Brauchtum. Jung kombiniert mit Alt. Was für ein schönes buntes Bild in unserer tollen Montfortstadt.“ Man kann also gespannt sein, auf ein wieder schönes Programm, tolle Tänze und fetzige Fasnetsmusik.

Gegründet wurde der Verein „Dettlang – Dolang“ 1991 und zählt in diesem Jahr 167 aktiv springende Hexen. Neben Umzügen in der Region wie in Brochenzell, Obereisenbach oder Friedrichshafen zeigen die Feuerhexen aber auch ihr schönes Häs, ihre Pyramiden und den Hexenwagen mit viel Rauch und knalliger Musik bei Umzügen zu Gast im weiteren Umland wie Hüttisheim, Reute oder Kißlegg.