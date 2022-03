Nah am Punktgewinn: TSV Tettnang unterliegt Tabellenführer nur knapp

Einen Punkt holten die B-Juniorinnen des TSV Tettnang. Im Heimspiel gegen Viernheim gab es ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Kommenden Samstag treten die B-Juniorinnen im Achtelfinale des WFV-Pokals beim Verbandsligisten SV Hegnach an. In der Regionenliga reist die zweite Frauenmannschaft nach dem 4:1 gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach am Sonntag zum Spitzenspiel nach Deuchelried (11 Uhr).

Der TSV Tettnang hat die Überraschung verpasst. Beim VfL Herrenberg, dem Spitzenreiter der Frauenfußball-Oberliga, gab es eine knappe 0:1 (0:0)-Niederlage. Das entscheidende Tor des Tages erzielte Tiffany Schiewe (71.). Durch die Pleite am vergangenen Samstag belegen die Tettnangerinnen weiter den ersten Abstiegsplatz.

Nach dem Jahreswechsel läuft es für den TSV bislang nicht rund. In drei Spielen gab es bislang nur einen Zähler – momentan tut sich das Team von Trainer Philipp Zimmermann mit dem Toreschießen schwer. Wie schon bei der 0:1-Pleite gegen den TSV Gottenheim in der Vorwoche kam Tettnang auch in Herrenberg nur selten gefährlich vor den gegnerischen Kasten. „Der Spielaufbau war oft von Hektik und damit verbundenen Fehlpässen geprägt“, berichtete Karin Rasch-Boos, Sportliche Leiterin des TSV Tettnang. Dennoch bot das „super motivierte“ Zimmermann-Team dem Liga-Primus ordentlich Paroli. „Wir hielten von Anfang an sehr gut dagegen und verhinderten viele schnelle Angriffe in die Herrenberger Spitze. Der Tabellenführer kam zu keinen klaren Chancen, weshalb es torlos in die Pause ging“, so Rasch-Boos.

Der Ausgleich will nicht fallen

Das Geschehen spielte sich in der zweiten Halbzeit zunächst auch hauptsächlich im Mittelfeld ab. In der 71. Minute gab es dann aber doch einen Treffer. Schiewe verwertete eine Hereingabe von der rechten Seite zum 1:0 für Herrenberg. Nun war Tettnang gefordert – und die Gäste taten alles für den Ausgleich. Sie riskierten viel und drängten auf das 1:1. Ein Kopfball von Alicia Serafini ging aber knapp am Tor vorbei. Einen Schuss von Lea Brinz entschärfte die Lindauerin Ann-Cathrin Maurer, die aufgrund ihres Studiums in Tübingen in der Winterpause vom österreichischen Zweitligisten Dornbirn Ladies zum VfL Herrenberg wechselte. Maurer sicherte ihrem Team damit den Sieg, Tettnang musste erneut eine 0:1-Pleite einstecken.

In der kommenden Woche geht das Zimmermann-Team als Favorit ins Spiel. Es kommt der Vorletzte TV Derendingen ins Ried. Anpfiff ist um 13 Uhr – die Tettnangerinnen freuen sich über jede Unterstützung.