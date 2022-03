Nachwuchsreiter:innen messen sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem erfolgreichen Turnierwochenende bei bestem Wetter und motivierten jungen Reiter:innen hat der RFV Krumbach am vergangenen Wochenende die Turniersaison eröffnet. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Prüfungen auf dem Außenplatz. In der Stilspringprüfung Klasse L* mit Stechen schenkten sich die Teilnehmer nichts und die Erstplatzierten lagen sehr eng beieinander. An Ronja Butscher vom RFV Hauerz gab es jedoch kein vorbeikommen. Sie sicherte sich mit ihren Pferden den ersten und den zweiten Platz. Den zweiten Platz teilte Sie sich mit Janna Prasser vom RSC Rupertshof. Jana Prasser hatte ebenfalls eine Erfolgssträhne. In der Springprüfung Klasse A** wurde Sie ebenfalls zweite. Wie eng es in dieser Prüfung herging, lässt sich an den Platzierungen ablesen. Gerade einmal sechs Hundertstel Sekunden langsamer als die Siegerin kam die zweitplatzierte Janna Prasser ins Ziel. Der erste und der dritte Platz ging an Lena Weindler vom RV Meckenbeuren-Madenreute. Bei der Stilspringprüfung Klasse A* wurde der RFV Hauerz von zwei jungen Reiterinnen stark vertreten. Anna Dobler wurde Zweite und Ronja Butscher Dritte. Den ersten Platz mussten sie jedoch Vincent Wagner vom Reitclub Sigmaringen überlassen. Der Sieg der schwersten Dressurprüfung des Wochenendes, einer Dressurprüfung der Klasse L*, ging an Kaya Wehrle vom RC Schoren-Engen. Zweite wurde Maike Reiner vom RK Schmalegg. Der dritte Platz ging an Anna-Maria Locher vom RSG Birkeschbach-Ittenhausen. Mit einer hervorragenden Wertnote von achtkommadrei ging die goldene Schleife in der Dressurprüfung Klasse A* an Maike Reiner vom RK Schmalegg. Zweite wurde Leonie Buzenberger vom RFV Ebersbach-Musbach. Der dritte Platz ging an Julius Esenwein vom RG Baindt. Den zweiten Platz in der Dressurreiterprüfung Klasse A* konnte sich ebenfalls Julius Esenwein sichern. Bei dieser Prüfung standen Sitz und Einwirkung des Reiters im Vordergrund der Bewertung. Nur ein Zehntel besser haben die Richter den Ritt von Ronja Wörz vom RFV Wangen bewertet. Die beste Wertnote des ganzen Wochenendes erritt sich Maya Sofie Gissa vom RFV Herbertingen. Im Dressurreiter-Wettbewerb lieferte sie eine sehr gute Vorstellung ab. Die Richter bewerteten ihren Ritt mit einer 8,8. Somit war ihr der erste Platz sicher. Auf dem zweiten Platz konnte sich Leonie Buzengeiger vom RFV Ebersbach-Musbach platzieren.