Nachwuchsreiter messen sich

Mit einem erfolgreichen Turnierwochenende mit viel Sonne und Wettbewerben auf hohem Niveau hat der Reit- und Fahrverein Krumbach am vergangenen Wochenende die Turniersaison eröffnet. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Prüfungen in der Reithalle, wie der Verein mitteilt.

Die Stilspringprüfung der Klasse L* mit Stechen konnte Leonie Immler vom RVC Gutenberg gewinnen. Wie eng es in dieser Prüfung her ging, lässt sich an den Platzierungen ablesen: Gerade einmal Siebenhundertstelsekunden langsamer als die Siegerin kam die Zweitplatzierte Selina Traut vom RFV Wangen durch ihren Auftritt. Rund acht Sekunden schneller, allerdings mit einem Hindernisfehler, erreichte Elena Wolff vom RFV Herbertingen am Ende den dritten Platz.

Bei der Springprüfung Klasse A** legten zwei junge Reiterinnen vom RFV Bad Wurzach den Maßstab fest. Emily Preuß konnte sich an erster und Nele Strasser an dritter Stelle platzieren. Gleich zwei vordere Platzierungen nahm Ella Neff vom RFV Wolfegg mit nach Hause. Sie erreichte die Plätze zwei und vier. Bei der Stilspringprüfung Klasse A* kam der Krumbacher Nachwuchsreiter Kilian Gmünder auf „Finja“ am Ende auf den achten Rang.

Bei der Stilspringprüfung Klasse E kamen ebenfalls zwei Krumbacher Nachwuchshoffnungen zu guten Platzierungen. Für Jasmin Hellmann reichte es am Ende zum achten Platz, während Lisa Breyer den Parcours auf Platz 14 beendete. Auch beim Stilspringwettbewerb konnten sich zwei junge Reiterinnen aus Krumbach gute Platzierungen sichern: Jasmin Hellmann erreichte den dritten und Sophie Riegger den 13. Platz.

Knappe Ergebnisse

Die goldene Schleife beim Springreiter-Wettbewerb ging an den Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf, vertreten von Johanna Elgass. Auch bei dieser Prüfung war eine Krumbacher Nachwuchsreiterin bei den Platzieren zu finden: Emily Gmünder konnte sich mit ihrer „Fela“ als Achte platzieren.

Auch beim Mannschafts-Springwettbewerb ging es eng her. Die drei erstplatzierten Mannschaften lagen lediglich vier Hundertstelsekunden auseinander. Hier gewann, wer die engste Wendung reiten und trotzdem noch alle Stangen liegen lassen konnte. Das gelang der Mannschaft „Wangener Winner“, bestehend aus Selina Traut, Anna Klaric, Theresa Himstedt und Helena Himstedt. Die Krumbacher Jugend erritt sich den zweiten Rang. Lars Rennwanz, Kilian Gmünder, Jasmin Hellmann und Lisa Breyer bildeten das Krumbacher Team „Fifty-Fifty“.

Der Sieg der schwersten Dressurprüfung des Wochenendes, einer Dressurprüfung der Klasse L*, ging an Cinja Hübner vom RFV Ostrach. Bei der Dressurreiterprüfung Klasse A* standen Sitz und Einwirkung des Reiters im Vordergrund der Bewertung. Anna Friemel vom RFV Schomburg-Amtzell konnte sich in dieser Prüfung den Sieg sichern.

Der Sieg der Dressurprüfung Klasse E ging an Lea Futterknecht vom RFV Pfullendorf. Auch bei dieser Prüfung durfte sich eine Krumbacher Nachwuchsreiterin über eine Schleife freuen: Sophie Riegger wurde mit „Miss Farny“ als Achte platziert.

Beim Dressurwettbewerb gab es erneut eine Platzierung für die beiden. Hier reichte es mit einer Wertnote von 7,5 für Platz sechs. Mit einer Wertnote von 8,0 konnte sich Lena Drexler, ebenfalls vom Reit- und Fahrverein Krumbach, als Zweite platzieren. Die beste Wertnote des Tages, eine 8,2, ging an Carolin Müller vom RFV Pfullendorf, die aus der Prüfung schlussendlich als Siegerin hervor.