Nachwuchsreiter beim Juniorencup

Nach intensivem Training über die Wintermonate starten zahlreiche junge Reiter am kommenden Wochenende mit ihren Pferden wieder in die Turniersaison. Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, veranstaltet der Reit- und Fahrverein Krumbach sein traditionelles Jugendturnier, das gleichzeitig die erste Qualifikation für den Oberschwaben-Juniorencup ist. Der Cup setzt sich aus drei Turnieren zusammen: Die zweite Qualifikation findet am 30./31. März in Fronhofen statt. Ins Finale geht es dann beim Jugendturnier in Herbertingen am 13./14. April.

Bei insgesamt 14 Dressur- und Springprüfungen will der Reitnachwuchs in Krumbach am nächsten Wochenende sein Können unter Beweis stellen: Am Samstag sind zunächst die Dressurreiter gefragt. Los geht’s um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A*. Die schwerste Prüfung des Tages, eine Dressurprüfung der Klasse L*, beginnt um 9.30 Uhr. Um 11.30 Uhr folgt eine Dressurprüfung Klasse A*. Nach der Mittagspause gehen die Jüngsten an den Start. Um 13.30 Uhr wird ein Führzügel-Wettbewerb ausgetragen. Um 14.30 Uhr folgt ein Reiter-Wettbewerb. Ein Dressur-Wettbewerb findet um 16.30 Uhr statt. Den Abschluss des Tages bildet eine Dressurprüfung der Klasse E (18 Uhr).

Am Sonntag wird das Dressurviereck dann zu einem Springparcours umgebaut. Die Prüfungen für die jüngeren Reiter werden vormittags ausgetragen. Um 8.30 Uhr startet der Turniertag mit einem Springreiterwettbewerb. Um 10 Uhr folgt ein Stilspringwettbewerb. Danach wird der Parcours für eine Stilspringprüfung der Klasse E umgebaut, diese beginnt um 11.20 Uhr.

Am Nachmittag geht es mit den Prüfungen für die fortgeschrittenen jungen Reiter weiter: Um 13.15 Uhr findet eine Stilspringprüfung der Klasse A* statt. Um 14.30 Uhr folgt eine Springprüfung der Klasse A**. Danach gibt es einen Mannschaft-Springwettbewerb. Der sportliche Höhepunkt und Abschluss des zweiten Turniertags bildet die Springprüfung der Klasse L* mit Stechen um 16.30 Uhr.

Warme Speisen werden für Reiter und Besucher im Reiterstüble angeboten. Snacks und Kuchen gibt es im Turniercafé bei der Meldestelle. Wer auf der Suche nach preiswerter, gebrauchter Reitbekleidung und Pferdeausrüstung ist, kann auf dem Basar beim Turniercafé stöbern.