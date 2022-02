Nachwuchshandballer der JSG Bodensee starten wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. Februar startete die F-Jugend der JSG Bodensee aus Tettnang zum Rückrundenauftakt in eigener Halle im Derby gegen die SG Argental. Zum Bedauern aller waren an diesem Heimspieltag leider keine Zuschauer zugelassen. Was der Vorfreude und der Motivation jedoch keinen Abbruch tat.

Beide Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen in die direkten Duelle. Gegen die Gäste aus dem Argental wurde zuerst Turmwächter gespielt. Die JSG setzte sich nach zweimal 10 Minuten Spielzeit punktemäßig erfolgreich durch. Danach ging es für die jungen Nachwuchshandballer in einen Geschicklichkeitsparcours. Hauchdünn setzte sich die Heimmannschaft auch in diesem Wettstreit durch und hatte das Puzzle als erstes Team fertig.

Im zweiten und letzten Spiel stand 4+1 Handball auf dem Plan. Ein sehr spannendes Spiel endete nach zwanzigminütiger Spielzeit ebenfalls mit einem knappen Vorsprung der Gastgeber. Die JSG konnte an die guten Leistungen der Hinrunde fast nahtlos anknüpfen.

Ein toller Erfolg und Heimspieltag, zumal der Großteil der JSG-Spieler der jüngere F-Jugend-Jahrgang war. Die Trainer Selina Brentel und Georg Vögele konnten einige Erkenntnisse gewinnen, um gezielt in den anstehenden Trainings, die Mannschaft weiter zu entwickeln.

Überglücklich erhielten alle Kinder zum Schluss ihre Sieger-Medaillen, denn wie immer gab es nur Gewinner. Zuhause hatten unsere Spieltags-Sieger den daheim Gebliebenen so einiges zu berichten.

Für die JSG spielten: Ella, Polina, Josephine, Paul, Niklas, Ben, Kenan, Theodor, Gabriel, Taylan und Noah.