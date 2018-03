Nachwuchs der SG Argental behauptet sich

Carl-Gührer- Halle ist gesperrt wegen Wassereinbruch, so teilte es die Stadt Tettnang den Verantwortlichen der SG Argental mit. Schnell wurde eine Lösung gefunden. Und so spielten die Jugendmannschaften der SG Argental in altbekannter Manier in der Laimnauer Heimhalle.

Die B-Jugend hatte die Mädchen des FC Kluftern zu Gast. Im Hinspiel mussten sich die Argentälerinnen in Kluftern mit 18:15 geschlagen geben. Dies sollte an diesem Samstag nicht der Fall sein. Das hatten sich die B-Mädels fest vorgenommen.

Da, durch Krankheit, die B-Jugend selber wieder ohne Auswechselspielerin gewesen wäre, erhielt sie wieder einmal tatkräftige Unterstützung von vier Spielerinnen der C-Jugend. Die B-Mädchen starteten verhalten ins Spiel. Immer noch waren da die Gedanken an das letzte, total verkorkste Spiel in Hard. Nur schwer kamen sie laut Vereinsmitteilung zu ihren Torerfolgen. Erst die Einwechslung von unbekümmert aufspielenden C- Mädels brachte dem Spiel eine Schnelligkeit und eine Zielstrebigkeit im Abschluss. So konnte sich die SGA zur Pause leicht mit einem 12:9 absetzen. Am Ende hieß es 29:16.