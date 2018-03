Nachwuchs behauptet sich

Nach der Generalprobe beim Seniorennachmittag in Obereisenbach, bei dem die Voltigierabteilung laut Vereinsbericht eine gelungene Vorstellung zeigte, machten sich 20 Voltigierer des Reit- und Fahrvereins auf nach Laichingen. Der TSV Laichingen richtete hier ein Holzpferdeturnier aus, bei welchem die Krumbacher in drei verschiedenen Prüfungen an den Start gingen.

Zuerst zeigte die Montagsgruppe was sie über den Winter erlernt hat. Vorgestellt wurden Einzel- und Partnerübungen in der Prüfung „Zeig was du kannst“. Die Prüfung wurde ohne Wertung vorgenommen. Die Kinder waren mit viel Spaß dabei, hocherfreut und stolz über die anschließend überreichten Urkunden und Teilnehmerschleifen.

Auch die drei Doppelpaare der Freitagsgruppe bewiesen sich in einem stark besetzten Starterfeld. Sie zeigten jeweils eine eineinhalbminütige Kür auf dem Holzpferd. Belohnt wurden sie mit den Plätzen 27., 32. und 42.

In der letzten Wertungsprüfung, dem „Kür-Cup“, startete die Dienstagsgruppe. Sie stellte eine frei gestaltete Kür von vier Minuten vor. Mit der souverän und dynamisch geturnten Vorstellung sicherte sich das Team den fünften Platz.

Die mitgereisten Eltern und das Trainerteam um Selina Schröder, Johanna Kellner, Jasmin Hellmann und Anna-Lena Schuler waren begeistert von den Leistungen ihrer Voltigierer.