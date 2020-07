Nachbarschaftshilfe bietet Einführungskurs an

Die Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Friedrichshafen bietet laut Mitteilung ab Mittwoch, 14. Oktober, einen Einführungskurs in Tettnang, Gemeindezentrum St. Gallus, an. Dieser Kurs wird an sieben Vormittagen jeweils mittwochs in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr durchgeführt.

Der Kurs vermittelt laut der Pressemitteilung wichtige Grundlagen und gibt dadurch Sicherheit im Umgang und in der Betreuung älterer Menschen. Folgende Themenbereiche sind Inhalt des Kurses: Soziale Dienste, Psychologie des Alters, Beschäftigung mit älteren Menschen, Reflexion der eigenen Helferrolle und ethische Fragen im Zusammenhang mit Alter, Krankheit und Tod.

Des Weiteren ist ein Vormittag dem Thema „Notfallsituationen im Einsatz der Nachbarschaftshilfe“ gewidmet. Neben einer qualifizierten Einführung in die Tätigkeit der Nachbarschaftshilfe bietet der Kurs den Teilnehmerinnen die Gelegenheit, persönliche Erfahrungen und Fertigkeiten zu sammeln, Kontakte aufzubauen und sich über die Möglichkeiten von freiwilligem sozialem Engagement zu orientieren.

In der Organisierten Nachbarschaftshilfe engagieren sich Frauen und Männer, die sich am Dienst für ihre Mitmenschen auf freiwilliger Basis stundenweise gegen eine Aufwandsentschädigung einsetzen, heißt es in der Mitteilung weiter..

Das Angebot der Organisierten Nachbarschaftshilfe umfasse Hilfestellungen im Haushalt, Begleitung und Betreuung von älteren Menschen mit und ohne Demenz, Entlastung von Pflegenden Angehörigen sowie die stundenweise Betreuung von Kindern.