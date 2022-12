Nach zwei Jahren Coronapause ist wieder Silvesterlauf

Am letzten Tag des Jahres in guter Gesellschaft im Wald zu trainieren: Das ermöglichen die Freizeitsportler des TSV Tettnang am Samstag, 31. Dezember, beim traditionellen und sehr beliebten Tettnanger Voba-Silvesterlauf.

Es ist die 31. Auflage, die jetzt nach zwei Jahren Coronapause stattfindet. Auch die Jugendfußballer helfen mit. Und Freizeitsport-Abteilungsleiter Siegfried Brugger freut sich auf viele Menschen am Start am Wanderparkplatz Schäferhof. Der ist zwischen 12 und 14 Uhr möglich.

Breitensport statt Stoppuhr

Die Hürde zur Teilnahme ist niedrig: Denn es steht laut Brugger traditionell weniger der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern vor allem der Bewegungsgedanke an sich. „Die Leute können so teilnehmen, wie sie wollen“, sagt Siegfried Brugger. Egal ob mit oder ohne Kinderwagen, ob laufend, joggend oder wandernd. Die Stoppuhr spielt keine Rolle.

Auf der Strecke können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie gewohnt Stempel abholen, mit denen sie nachweisen können, welche Strecke sie zurückgelegt haben. Dafür erhalten am Ende auch alle eine Urkunde. Heißen Tee gibt es am Wanderparkplatz kostenfrei für alle Teilnehmer. Einfache warme Verpflegung soll es wie gewohnt kostengünstig in dem Bereich geben.

Strecken diesmal auch bei Schlechtwetter gut laufbar

Die Länge beträgt 2300 Meter, 4300 Meter, 6300 Meter oder 10 500 Meter. Die Streckenkontrolle läuft bis 15.30 Uhr. Wer schon einige Male mitgelaufen ist, wird einige Anpassungen bei den Streckenverläufen bemerken. Das hängt laut Brugger vor allem damit zusammen, dass in der Vergangenheit das eine oder andere Teilstück bei Schlechtwetter für späte Sportler nicht mehr ganz so gut zu laufen war: „Jetzt ist das so angepasst, dass auch die Letzten noch einen guten Streckenzustand haben.“

Die Breitensportidee rahmt laut Brugger übrigens auch das 175-jährige Bestehen des TSV Tettnang ein. Der diesjährige Lauf ist Auftakt des Jubiläumsjahres, die Veranstaltung am 31. Dezember 2023 markiert den Endpunkt. Und wie die anderen Abteilungen auch wird die Freizeitsportabteilung einen Programmpunkt im Jahr gestalten: Im ersten Halbjahr soll es eine Woche lang täglich eine Radtour geben.

Angebot läuft wieder voll – im nächsten Jahr mit Tai Chi

Die Angebote in der Abteilung laufen laut Brugger wieder in vollem Umfang: „Wir konnten alles anbieten, was wir geplant hatten.“ Zwangspausen wie in der Corona-Hochphase hatte es nicht mehr gegeben. Im nächsten Jahr erweitert sich das Angebot noch um Tai Chi.

70 Helferinnen und Helfer sind hinter und vor den Kulissen tätig. Und auch Tettnanger Firmen helfen wieder mit, sei es die Volksbank als Namenssponsor, das Regionalwerk als Unterbringung für den Auswertraum oder die benachbarten Firmen im Schäferhof, die ihre Parkplätze für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffnen, die mit dem Auto anfahren.

Am letzten Tag des Jahres noch mal was tun

Der Silvesterlauf ist für alle Altersklassen offen. Die Startgebühr beträgt drei Euro. Schüler und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren können kostenfrei teilnehmen. Im Jahr 2019 hatte es übrigens einen Teilnehmerrekord gegeben: Mit 1961 Teilnehmern kratzte die Veranstaltung damals an der 2000er-Marke.

Doch egal, wie viele diesmal dabei sind: Wer am 31. Dezember auf der Strecke mit dabei ist, kann laut Brugger noch mal mit Stolz sagen: „Sehr gut, ich habe am letzten Tag des Jahres noch mal was getan.“