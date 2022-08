Nach Unfall mit Motorrad sucht Polizei BMW X1

Die Polizei hat zu dem schweren Motorradunfall am Donnerstagnachmittag zwischen Bürgermoos und Tettnang neue Hinweise erhalten. Der unbekannte Unfallbeteiligte hatte nach Mitteilung der Polizei Verkehrsunfallflucht begangen.

Nach dem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzt hat, suchen die Ermittler des Verkehrsdienstes Ravensburg weiterhin nach dem unbekannten Fahrer eines Autis, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, könnte es sich laut Polizei bei dem Fahrzeug, das von der Dr.-Klein-Straße auf die L 333 aufgefahren ist, um einen BMW X1 in dunklerer Lackierung, möglicherweise Silber oder Grau, gehandelt haben. Hinweise auf den unbekannten Fahrer und das Fahrzeug

Wie berichtet hatte der 25-jährige Motorradfahrer erkannte die Situation offensichtlich zu spät erkannt und war in der Folge hinten auf den abbremsenden Ford aufgefahren. Durch die Kollision flog der Zweiradfahrer über das Auto und prallte auf der Motorhaube auf. Er wurde durch einen Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 42 Jahre alte Fahrerin des Ford musste mit leichten Verletzungen ebenfalls zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.