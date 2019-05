Nach Tötungsdelikt in Tettnang: Anwohner sind geschockt

Ein 38-jähriger Mann soll in der Nacht auf Sonntag einen 59-Jährigen in Tettnang erwürgt haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen am Dienstag herausgegebenen Pressemitteilung. Angehörige des Opfers verständigten unmittelbar nach der Tat die Polizei. Der Mann verstarb Stunden später im Krankenhaus.

Die beiden Männer hatten zuvor gemeinsam in der Wohnung des Opfers in der Jahnstraße getrunken, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Sonntagfrüh kam es dann zur Tat. Der jüngere Mann erwürgte den 59-Jährigen.

Die genauen Hintergründe und das Motiv müssen laut Pressestelle der Polizei erst noch ermittelt werden. Auch ob der 38-Jährige Vorstrafen hatte, bleibe aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst unter Verschluss. Zur Aufklärung des genauen Geschehensablaufs sowie der Hintergründe zur Tat hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Bekannt ist aber, dass Angehörige unmittelbar nach der Tat die Polizei verständigten. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Einen größeren Einsatz habe es nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher, da der 38-Jährige sich noch am Tatort aufhielt. Der zunächst leblose 59-Jährige wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen vom Notarzt noch in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Sonntagnachmittag der Schwere seiner Verletzungen erlag, heißt es im Polizeibericht. Der 38-Jährige ist seit Montag in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen ihn.

In der Jahnstraße selbst zeigen sich die Anwohner geschockt. Eine Mutter, die am Dienstag bei leichtem Nieselregen mit ihrem Kind spazieren geht, mag gar nicht glauben, dass so etwas in Tettnang passieren kann, sagt sie, und dann auch noch in der Nachbarschaft. Sie selbst habe aber nichts davon mitbekommen.

Gerüchte über Facebook verbreiten sich

Das sagt auch eine Anwohnerin mittleren Alters, die bestürzt ist. Ein Autofahrer zeigt sich betroffen, ist sich dabei aber sicher, dass es zumindest nicht in seiner direkten Nachbarschaft passiert sein kann: Dort hätte er es sicher mitbekommen, meint er.

Dennoch scheint die Tat in Tettnang nicht unbemerkt geblieben zu sein, denn schon vor Erscheinen der Polizeimeldung entbrannte eine Diskussion auf der Internetplattform Facebook. Details wusste aber auch dort keiner der Nutzer.

Zu einem aufsehenerregenden Mordversuch kam es vor zehn Jahren, als drei Jugendliche, am 9. April 2009 mit einem Luftgewehr bei einer Autofahrt durch Tettnang auf Passanten schossen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden damals zu Freiheitsstrafen von drei Jahren beziehungsweise 20 Monaten verurteilt.

Entwicklung der Straftaten in Baden-Württemberg