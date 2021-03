Nach Spiegelstreifer zwischen Obereisenbach und Biggenmoos: Die Polizei sucht einen Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16.30 Uhr zwischen Obereisenbach und Biggenmoos, sucht die Polizei nach einem Zeugen. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Tannau kam es im Kurvenbereich zu einem Streifvorgang zwischen dem Audi eines in Richtung Tettnang fahrenden 25-Jährigen und dem Opel eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Ein vor dem Audi fahrender rund 40-Jähriger mit einem silbergrauen Mercedes-Kombi hatte den Unfall offensichtlich bemerkt und kam zurück an die Unfallstelle. Er wie andere Zeugen sollen sich unter Telefon 07543 / 93 16 34 melden.