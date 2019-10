Nach Schüssen in der Stadt: Polizei stellt Tatgeschehen nach

Mittels einer Tatrekonstruktion stellt die Polizei derzeit an der Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße eine Tat nach, die sich dort vor zwei Wochen ereignet hat. Beteiligt sind zahlreiche Polizei-Einsatzkräfte sowie mehrere Zeugen. Die Abfahrt vom Kreisverkehr an der Kreuzug Karlstraße/Schloßstraße/Loretostraße in die Seestraße ist aktuell für den Verkehr komplett gesperrt.

Am 16. Oktober hatten Polizeibeamte an der Bushaltestelle in der Seestraße bei einer Festnahme einen 43-jährigen Mann angeschossen, nachdem dieser ein Messer gezückt hatte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, er musste noch in der selben Nacht operiert werden.

Straße wird abgesperrt

Wie sich der Vorfall genau zugetragen hat, darüber soll nun eine genaue Rekonstruktion der Tat Aufschluss geben. Die gesamte Straße im Bereich der Bushaltestelle ist dafür seit etwa 10 Uhr am Mittwochmorgen abgesperrt. Bis etwa 14 Uhr werde die Aktion voraussichtlich noch andauern, kündigte die Polizei auf SZ-Nachfrage an. Der Verkehr aus und in Richtung Bürgermoos wird über die Umgehungsstraße umgeleitet.

Die Tatrekonstruktion sei dabei einer Vernehmung gleichzusetzen, erklärt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Mehrere Zeugen, die das Geschehen vor zwei Wochen beobachtet haben, sind vor Ort, um die Vorgänge aus ihrer Sicht zu schildern und nachzustellen.

Polizeibeamte halten dabei alles mit Videokameras fest. „Um das sauber zu ermitteln, werden alle Zeugen unabhängig voneinander vernommen und auch die beteiligten Polizeibeamten sind vor Ort“, teilt Sauter mit. Wobei die Beamten teilweise auch durch Statisten ersetzt würden, fügt der Polizeisprecher hinzu.

Tatrekonstruktion ist nicht ungewöhnlich

Gerade in Fällen, bei denen es einen Schusswaffengebrauch bei einem Polizeieinsatz gab, sei es nicht ungewöhnlich, dass hinterher eine Tatrekonstruktion durchgeführt werde, so Sauter. Auch nimmt in solchen Fällen stets ein benachbartes Polizeipräsidium die Ermittlungen auf, um diese möglichst objektiv zu halten – in diesem Fall arbeitet die Kriminalpolizeidirektion Rottweil das Geschehen auf.

Ob der 43-Jährige, der bei dem Vorfall angeschossen wurde, inzwischen vernehmungsfähig ist, dazu wollte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen. Auch, wie viele Zeugen beteiligt sind, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mann war mit Haftbefehl gesucht worden

Der 43-Jährige Mann mit Wohnsitz in Tettnang war mit Haftbefehl gesucht worden und polizeibekannt. Er war in der Vergangenheit überwiegend durch Betäubungsmittel. und Körperverletzungsdelikte aufgefallen. In einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz war er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Um den Mann festzunehmen, waren sechs Zivilfahnder der Kriminalpolizei Friedrichshafen am 16. Oktober in Tettnang im Einsatz gewesen. Nachdem sie ihn nicht an seinem Wohnsitz angetroffen hatten, fanden sie ihn schließlich an der Bushaltestelle in der Seestraße vor. Als die Beamten sich als solche zu erkennen gaben und den Mann ansprachen, hatte dieser sie mit einem Messer bedroht, woraufhin die Schüsse auf den 43-Jährigen abgegeben worden waren.

