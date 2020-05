Nach Polizeischüssen bei Festnahme: Warum der Angeschossene sich im Gefängnis unrechtmäßig behandelt fühlt

Von Schwäbische Zeitung

Seit Mittwoch wird in Langenenslingen eine 66-Jährige Frau vermisst. Die Polizei sucht jetzt nach Madlenkla Nusser.

Der Ehemann von Madlenka Nusser meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, weil seine Frau am Vortag nicht nach Hause gekommen war. Sofort nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Nach den vorliegenden Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau zuletzt am Mittwoch gegen 15 Uhr gesehen. Zu dieser Zeit war sie an der Straße zwischen Andelfingen und Altheim zu Fuß unterwegs.