Nach Klingelstreich: Kumpels vermissen 15-Jährigen

Zu einem Missverständnis ist es am Montag, 21 Uhr, in Tettnang gekommen. Laut Polizeiinformationen hat ein 19-Jähriger die Beamten alarmiert und mitgeteilt, dass er und drei 15-Jährige bei Klingelstreichen mit einem Betroffenen in Streit geraten seien.

Daraufhin hätten die Jugendlichen die Flucht ergriffen und würden seitdem einen Kumpanen vermissen. Sie befürchten sogar, dass ihm etwas passiert sein könnte. Als sich die Polizei der Sache annahm, konnte sie diese auch sehr schnell aufklären: Die Beamten erreichten den „Vermissten“ recht schnell telefonisch. Er erklärte den Polizisten, dass er aus Angst direkt nach Hause gegangen war.

Den übrigen drei Heranwachsenden wurde geraten, ihre Klingelstreiche einzustellen und ihnen Platzverweise erteilt.