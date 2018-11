Nach Kantersieg auf Platz drei

Die Handballerinnen der SG Argental II haben beim TSB Ravensburg 2 deutlich mit 40:13 gewonnen. Mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg schoben sich die Argentaler Damen auf Platz drei der Tabelle. Nach dem holprigen Saisonstart in der Frauen-Kreisliga mit 1:5 Punkten aus den ersten drei Spielen, zeigte das Team eine starke Leistung. Damit wurde erstmals, das vor der Saison ausgegebene Ziel, ein Platz unter den ersten Drei, erreicht.

Am frühen Samstagmittag musste die Landesligareserve in Ravensburg bei der Zweitvertretung der TSB Ravensburg RAMs antreten. Nach der guten Vorstellung in den letzten beiden Spielen hoffte das Team auch beim Tabellenletzten auf einen Sieg. Trainer Hermann-Josef Altwicker hatte die Mannschaft auf den Gegner eingestellt und laut Veriensmitteilung gefordert, dass aus einer, gewohnt starken Deckung heraus, mit Tempo per erster und zweiter Welle dieser Gegner unter Druck gesetzt werden sollte. Das Team setzte diese Anweisung von Anfang bis zum Ende hervorragend um. Bereits zur Halbzeit stand der Sieg fest. Erfreulich aus der Sicht des Trainers, die erstmals spielberechtigte Leonie Wölfle aus der B-Jugend passte sich mit vier Treffern hervorragend in den Mannschaftsverband ein.

Vor Weihnachten müssen die Argentalerinnen nun noch gegen Leutkirch und Bad Saulgau antreten, ein schweres Restprogramm bis zum Jahresende, auf das sich aber Team und Trainer freuen.