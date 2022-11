Nach Arbeitsunfall bei ifm: So ist der Unfall passiert

Nachdem es am Sonntagvormittag beim Tettnanger Sensorenhersteller ifm zu einem Arbeitsunfall gekommen war, sind Teile des Stadtgebiets am Sonntag zeitweise ohne Strom gewesen. Der Unfall war laut Polizei bei Arbeiten an der Elektrik passiert, ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Um 11.20 Uhr wurde die Tettnanger Feuerwehr am Sonntag zu einem Betriebsunfall auf das Betriebsgelände von ifm in Bechlingen gerufen. Inzwischen hat die Polizei auch die Ursache für den Unfall ermitteln können: Passiert ist das Unglück demnach, als ein 53-Jähriger Wartungsarbeiten am Hochspannungsverteiler vorgenommen hatte, wie Simon Göppert, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg, auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt.

Stromüberschlag führt zu Verpuffung

In der Folge war es offenbar zu einem Stromüberschlag und zu einer Verpuffung gekommen. Der 53-jährige Mann erlitt durch den Vorfall Verbrennungen und wurde schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie es dem Mann inzwischen geht, dazu habe die Polizei keine Informationen, so Göppert.

Der Unfall hatte auch einen Stromausfall zur Folge, der durch den Kurzschluss im internen Netz von ifm ausgelöst wurde. „Die Schutzgeräte im kundeneigenen Netz haben auf diesen Kurzschluss nicht reagiert, nur das Schutzgerät im Umspannwerk des Regionalwerkes“, so Stefan Wortmann, Pressesprecher beim Regionalwerk Bodensee. Daraufhin sei die gesamte Mittelspannungsleitung, aus der ifm versorgt wird, abgeschaltet worden – und damit auch die Stromversorgung zahlreicher Haushalte.

Diese Straßen waren vom Stromausfall betroffen

Betroffen waren von dem Stromausfall mehrere Bereiche im nördlichen Stadtgebiet, unter anderem Moos, Ramsbach, Hoher Rain, Leimgrube, die Kalchenstraße, Kaltenbergstraße, Hochstraße und Hallertauerstraße. Auch zahlreiche Haushalte in der Nähe des Krankenhauses waren demnach rund vier Stunden lang ohne Strom. Die Klinik selbst war laut Pressesprecherin Susann Ganzert jedoch nicht von dem Stromausfall betroffen.

Teile Tettnangs sind am Sonntag rund vier Stunden lang ohne Strom. Grund ist ein Unfall bei ifm. (Foto: Oliver Linsenmaier)

Die Meldung über den Ausfall sei beim Regionalwerk um 11.19 Uhr eingegangen, so Stefan Wortmann. Vertreter des Stromversorgers waren anschließend vor Ort. Gegen 14.30 Uhr habe die Schadensstelle freigegeben werden können, anschließend begann die schrittweise Rückschaltung der Leitung. „Um 15.28 Uhr hatten alle Kunden wieder Strom“, teilt er mit. Ein Sachschaden sei durch den Vorfall nicht entstanden.