MV Laimnau ernennt Gottlieb Strauß zum Ehrenmitglied

Der Musikverein Laimnau hat langjährige Vorstands- und Ausschussmitglieder verabschiedet, die sich nicht mehr zur Wahl stellten:

Angela Hipper war seit 2019 Jugendleiterin und stellte somit das Bindeglied zwischen Jugendkapelle, Musikschule und auch der Grundschule (in Bezug auf die Bläserklasse) dar. Aus gesundheitlichen Gründen musste Hipper leider ihre aktive Zeit im Querflötenregister beenden. Dies hielt sie aber nicht davon ab, sich weiterhin für den Verein zu engagieren und ihre Sichtweise einzubringen.

Claudia Trinkler bereicherte den Ausschuss in den letzten 15 Jahren besonders durch die Betrachtung von Dingen aus anderen Blickwinkeln sowie ihre konstruktive Meinung in den verschiedensten Funktionen und Ämtern. Zunächst war Trinkler 9 Jahre lang EDV-Beauftragte bevor sie im Jahre 2012 das Amt des Schriftführers von ihrem Vater Karl übernahm. Nach 3 Jahren übergab sie dieses an Simone Litz und blieb dem Ausschuss aber weitere 6 Jahre als Beisitzerin treu. Darüber hinaus ist Claudia Trinkler immer wieder im Hintergrund tätig, z.B. bei der Erstellung der Arbeitspläne, sowie ein wichtiger Bestandteil des Klarinettenregisters.

Der Musikverein Laimnau durfte ebenfalls von der langjährigen Erfahrung von Richard Hirscher profitieren, der über 23 Jahre Beisitzer war. Zudem liegt ihm das leibliche Wohl der Gäste und MusikantInnen stets am Herzen – sei es als Küchenchef beim inzwischen traditionellen „saure Kutteln“ essen nach der Generalprobe, oder aber beim Hopfenwandertag, Feierabendhock und zahlreichen anderen Veranstaltungen. Geselligkeit und Kameradschaft hatten für Hirscher schon immer einen großen Stellenwert. Darüber hinaus zeigt er großes Engagement in der Arbeitsgruppe „Feste & Feiern“ und bleibt der Kapelle weiterhin als „Mr. Tsching-Bumm“ an der Großen Trommel erhalten.

Gottlieb Strauß, der nicht umsonst unter dem Spitznamen „Fuchs“ bekannt ist, engagiert sich bereits seit 1992 im Musikverein Laimnau. Zunächst war er 8 Jahre lang Beisitzer, bevor er im Jahr 2000 das Amt des Kassier übernahm. Durch seine wertvolle und gewissenhafte Arbeit, trug er maßgeblich dazu bei, dass sich der Musikverein finanziell in einer soliden Lage befindet und für die Zukunft gut aufgestellt ist. Als Dankeschön für sein herausragendes Engagement wurde Strauß im Rahmen der Jahreshauptversammlung offiziell zum Ehrenmitglied ernannt.