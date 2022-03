MV Laimnau blickt zuversichtlich in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Laimnau hat seine alljährliche Jahreshauptversammlung abgehalten. Neben dem traditionellen Totengedenken und den üblichen Berichten der Vorstandschaft, stand dieses Mal besonders die Jugendarbeit und -ausbildung im Fokus. So konnten endlich die Urkunden und Nadeln für die bestandenen D-Kurse seit 2019 an die Nachwuchsmusikanten überreicht werden. Dies waren im Jahr 2019: Johannes Bichelmeier, Lorena Empen, Vanessa Völkle, Franziska Winkler (alle D1) sowie Tim Hirscher (D2). Den D1 Kurs im vergangenen Jahr haben Lukas Bichelmeier, Madita Empen, Felix und Vinzent Forster, Felix Kienle, Sarah Mühle und Ina Ruppaner erfolgreich absolviert. Sven Amann und Matthias Schwarz konnten sich über ihre Nadel für den bestandenen D1 Kurs in diesem Frühjahr freuen.

Außerdem standen Wahlen auf dem Programm, wobei Vanessa Bentele, Andreas Göft und Gerhard Litz (alle Beisitzer) sowie Helmut Brugger und Andrea Mühle (beide Kassenprüfer) in ihren Ämtern bestätigt und somit wiedergewählt wurden.

In den verschiedensten Berichten wurde außerdem klar, dass der Verein optimistisch und mit großer Freude auf die zahlreichen anstehenden Auftritte und Veranstaltungen blickt, die hoffentlich wieder uneingeschränkt stattfinden können. Ein erstes Highlight wird sicherlich das anstehende Frühjahreskonzert am 23. April in der Argentalhalle Laimnau sein – als Ersatz für das Weihnachtskonzert 2021, welches erneut coronabedingt abgesagt werden musste. Da es den Laimnauer Musikanten auch ein großes Anliegen ist, im aktuellen Russland- und Ukrainekonflikt Hilfe zu leisten, wird der Eintritt frei sein. Spenden sind jedoch sehr erwünscht und werden in Gänze an geeignete, gemeinnützige Organisationen gespendet.