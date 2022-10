MV Hiltensweiler erfreut über erfolgreiches Benefizkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, den 12. Oktober fand ein Benefizkonzert in der Argentalhalle Laimnau statt. Das vom Musikverein Hiltensweiler organisierte Konzert, wurde von der Jugendkapelle Hiltensweiler eröffnet. Dort präsentierte die Jugend des MVH unter der Leitung von Dirigent Lucas Zodel ihr Können. Mit zwei schönen Stücken, wie „Baby Elephant Walk“ und „Beauty and the Beast“ legte die Jugendkapelle eine schöne Grundlage für einen einmaligen Abend. Im Anschluss übernahm das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen die Bühne. Mit zwei mal 45 Minuten bereitete das Gebirgsmusikkorps den Zuhörern und den Zuhörerinnen in der gutbesuchten Argentalhalle einen großartigen Abend. Die Resonanz der Konzertbesucher /-innen war ausnahmslos positiv. Das wurde auch beim Applaus mit Standing Ovations und in der aufgestellten Spendentuba wieder ersichtlich. Denn diese war sehr gut gefüllt, was den MV Hiltensweiler sehr erfreute, denn er darf die Erlöse aus den Eintrittskarten und der Spendentuba an die Krebshilfe Urmel, sowie an die Jugendkapelle Hiltensweiler übergeben.

Der Musikverein Hiltensweiler bedankt sich besonders bei der Landmetzgerei Schädler, welche das Gebirgsmusikkorps mit einer warmen Mahlzeit versorgte. Ein weiteres Dankeschön gilt der Gärtnerei Lemp, Reiner Birk, Michael Schreibmüller und Engelbert Lanz, welche die Deko für diesen Tag unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben.