Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch offensichtlich mutwillig mit einem spitzen Gegenstand einen Reifen an einem geparkten Audi zerstochen. Das berichtet das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemitteilung. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/93710 um sachdienliche Hinweise.